Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:30
Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
11:07
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Rusya açıkladı: Ateşkes başladı
Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını geride bırakırken İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirve sonrası olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Zirvenin ardından Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekileceği belirtilmişti. Rusya'nın iki bölgede saldırılarını azaltmasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy son dakika açıklamalarda bulundu. "Savaş alanında gerçek bir durum var" diyen Zelenskiy, yeni bir Rus taarruzuna karşı hazırlandıklarını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ateşkesin başladığı duyuruldu.