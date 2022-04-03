Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:33
Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
09:52
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'nin hamlesinin ardından 'Barış' sesleri: Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar...
Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle İstanbul'da başlayan Rusya Ukrayna müzakereleri ve Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Rusya ve Ukrayna tarafından peş peşe açıklamalar gelirken Türiye vurgusu ön plana çıktı. Başkan Erdoğan'ın dile getirdiği Zelenskiy ve Putin zirvesi ile ilgili "Barış anlaşması taslakları hazır" mesajı verilirken zirvenin yapılacağı yer olarak İstanbul ve Ankara işaret edildi. Kremlin'den 'Erdoğan büyük ve güçlü bir lider" açıklaması yapıldı ayrıca Başkan Erdoğan'ın talebi ile harekete geçildiği vurgulandı. İşte Rusya Ukrayna krizinde son dakika gelişmeleri...