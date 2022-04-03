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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'nin hamlesinin ardından 'Barış' sesleri: Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar...
Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 09:52

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'nin hamlesinin ardından 'Barış' sesleri: Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar...

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle İstanbul'da başlayan Rusya Ukrayna müzakereleri ve Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Rusya ve Ukrayna tarafından peş peşe açıklamalar gelirken Türiye vurgusu ön plana çıktı. Başkan Erdoğan'ın dile getirdiği Zelenskiy ve Putin zirvesi ile ilgili "Barış anlaşması taslakları hazır" mesajı verilirken zirvenin yapılacağı yer olarak İstanbul ve Ankara işaret edildi. Kremlin'den 'Erdoğan büyük ve güçlü bir lider" açıklaması yapıldı ayrıca Başkan Erdoğan'ın talebi ile harekete geçildiği vurgulandı. İşte Rusya Ukrayna krizinde son dakika gelişmeleri...

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye’nin hamlesinin ardından ’Barış’ sesleri: Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar...

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken İstanbul'da başlayan Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen müzakereler, Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin ardından 'Barış' sesleri gelmeye başladı. Rusya'dan yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın güçlü ve büyük bir lider olduğu belirtildi. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın talebi ile insani koridor için harekete geçildiği vurgulandı. İşte Rusya Ukrayna savaşında son gelişmeler...

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye’nin hamlesinin ardından ’Barış’ sesleri: Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar...

03.21 SALDIRILARIN YOĞUNLUĞU AZALDI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Düşman, askeri ve sivil hedeflere sistematik füze ve hava saldırıları gerçekleştirmeye devam ediyor ancak saldırıların ve yüksek hassasiyetli silahların kullanılma yoğunluğu azaldı." bilgisi verildi.

Harkiv şehrinin yerleşim ve sanayi bölgelerinin çeşitli topçu sistemlerinden bombalandığı belirtilen açıklamada, "Bombardıman yoğunluğu da azaldı. İşgalci birlikler İzyum yönünde aktif operasyonları sürdürmek amacıyla yeniden toplanıyor. Düşman, insansız hava araçlarını da kullanarak keşif yapıyor." ifadesi kullanıldı.

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Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye’nin hamlesinin ardından ’Barış’ sesleri: Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar...

03.01: BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN'DEN TALEP ETTİ: MARİUPOL'DE İNSANİ KORİDOR AÇILDI

SON DAKİKA | Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivil Ukraynalı ve yabancı vatandaşların tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye’nin hamlesinin ardından ’Barış’ sesleri: Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar...

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den talebi doğrultusunda Mariupol'daki sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesinde tam yardım sağlanmasına karar verildiği bildirildi.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye’nin hamlesinin ardından ’Barış’ sesleri: Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar...

SESSİZLİK REJİMİNE" SIKI BİR ŞEKİLDE UYULACAK

Açıklamada, 3 Nisan 2022'de Moskova saati ile 00.00'dan itibaren Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açıldığı, hareket yolunda "sessizlik rejimine" sıkı bir şekilde uyulacağının garanti edildiği kaydedildi.

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