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Giriş Tarihi: 30.10.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:42

Rusya Ukrayna Savaşı’nda yeni cephe: Uluslararası çatışma çıkabilir

Rusya Ukrayna Savaşı, Şubat 2022'den beri devam ediyor. O zamandan beri her iki tarafta savaşta büyük bir başarı sağlayamadı. Bu süreçte Kiev, batı dünyasından büyük destek aldı. Rusya'da Kuzey Kore ve İran gibi müttefiklerinden silah tedarik etti. Ancak Ukrayna müttefikleri kendi yardım hamlelerine bakmaksızın Moskova'yı bu konuda kınadı. Şimdi de Pyongyang'ı cepheye asker göndermekle suçladılar. Zelenskiy, bu yeni gelişmeyle birlikte çatışmanın genişleyeceğini ve uluslararası bir muharebeye dönüşeceğini açıkladı.

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Rusya Ukrayna Savaşı’nda yeni cephe: Uluslararası çatışma çıkabilir

Rusya Ukrayna çatışması, Şubat 2022'de başladı ve o zamandan beri savaş her iki tarafta da çok sayıda can kaybına neden olan bir yıpratma mücadelesine dönüştü.

Rusya Ukrayna Savaşı’nda yeni cephe: Uluslararası çatışma çıkabilir

KUZEY KORE ASKERLERİ RUSYA'DA

Güney Koreli milletvekilleri geçtiğimiz günlerde, Kuzey Kore askerlerinin Rusya Ukrayna Savaşı'nda yer aldığını iddia etmişti.

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Rusya Ukrayna Savaşı’nda yeni cephe: Uluslararası çatışma çıkabilir

Salı günü Pentagon, Ukrayna güçlerinin ağustos ayında büyük bir saldırı düzenlediği ve yüzlerce kilometrekarelik toprakları ele geçirdiği Rus sınırındaki Kursk bölgesinde bazı Kuzey Kore askerlerinin bulunduğunu doğruladı.

NATO da pazartesi günü binlerce Kuzey Kore askerinin cephe hattına doğru ilerlediğini aktardı.

Rusya Ukrayna Savaşı’nda yeni cephe: Uluslararası çatışma çıkabilir

UKRAYNA İÇİN "MEŞRU HEDEF"

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Kore askerlerinin "Ukrayna'ya girmesi halinde" Kiev'in karşılık vermesi gerektiğini ve bu durumda Ukrayna'ya, ABD silahlarının kullanımına ilişkin yeni sınırlamalar getirmeyeceğini bildirdi.

Rusya Ukrayna Savaşı’nda yeni cephe: Uluslararası çatışma çıkabilir

Güney Kore, Kuzey Kore'nin asker konuşlandırmasını kınadı. Seul'deki yetkililer, Rusya'nın bu destek karşılığında Pyongyang'a ne sağlayacağı konusunda endişeli.

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