Giriş Tarihi: 30.10.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024
11:42
Rusya Ukrayna Savaşı’nda yeni cephe: Uluslararası çatışma çıkabilir
Rusya Ukrayna Savaşı, Şubat 2022'den beri devam ediyor. O zamandan beri her iki tarafta savaşta büyük bir başarı sağlayamadı. Bu süreçte Kiev, batı dünyasından büyük destek aldı. Rusya'da Kuzey Kore ve İran gibi müttefiklerinden silah tedarik etti. Ancak Ukrayna müttefikleri kendi yardım hamlelerine bakmaksızın Moskova'yı bu konuda kınadı. Şimdi de Pyongyang'ı cepheye asker göndermekle suçladılar. Zelenskiy, bu yeni gelişmeyle birlikte çatışmanın genişleyeceğini ve uluslararası bir muharebeye dönüşeceğini açıkladı.