Giriş Tarihi: 19.04.2022 12:00
Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
12:15
Rusya Ukrayna savaşından son dakika: Rusya 9 Mayıs için harekete geçti! Savaşta yeni aşama
Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşında, müzakerelerin ardından bir süredir devam eden 'düşük tempolu savaş' ve iyimser tutum yerini tekrardan yoğun sıcak bölgesel kuşatma ve saldırılara bıraktı. Ukrayna tarafından yapılan açıklamalarda, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki dört bölgeyi ele geçirmeyi amaçladığı ifade edildi. Vladimir Putin'in Rusya'nın Zafer Günü olan '9 Mayıs'a kadar yapılan harekatlardan bir sonuç alınması ve dünyaya mesaj vermek istediği belirtiliyor. Rusya Dışişleri Sergey Lavrov da yaptığı açıklamada, "Operasyonun yeni bir aşaması başlıyor" dedi.