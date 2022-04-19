Rusya Ukrayna savaşından son dakika: Rusya 9 Mayıs için harekete geçti! Savaşta yeni aşama

Rusya Ukrayna savaşına ilişkin dün geceden itibaren gelen son dakika haberleri dünyanın gözünü yeniden bölgeye çevirdi. Rusya'nın, 9 Mayıs tarihinde dünyaya 'zafer' açıklaması yapmak için, saldırılarının yönünü değiştirdiği ve yeni harekata başladığı ifade ediliyor.

ABD/NATO kanadı da Rusya'nın Ukrayna ile müzarekelerin ardından belirli bölgelerde kısmi geri çekilmelerinin amacının savaş için yeni bir hazırlık olduğunu söylemişti.