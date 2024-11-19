Giriş Tarihi: 19.11.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024
14:46
Rusya Ukrayna Savaşı’nın 1000’inci günü: ABD füzelerinden sonra ne olacak?
Rusya Ukrayna Savaşı bugün 1000. gününe ulaştı. Rusya'nın "Ukrayna'ya özel askeri operasyon" yaptığını duyurmasıyla Avrupa'da büyük bir çatışma başladı. Her iki tarafta muharebe süresince farklı taktikler uyguladı. Rusya son zamanlarda Kuzey Kore askerlerini cepheye sürerek savaşa yeni bir boyut kazandırırken, Ukrayna da ABD füzelerini kullanabilmek için Washington'dan gerekli izni alarak bölgedeki gerilimi tırmandırdı.