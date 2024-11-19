Rusya Ukrayna Savaşı’nın 1000’inci günü: ABD füzelerinden sonra ne olacak?

KİEV KUŞATMASI

Kırım üzerinden de Herson ve Melitopol bölgelerine doğru asker çıkaran Rus ordusu, hava ve karadan asker sevk ettiği Kiev'i kuşatma altına aldı.

Savaşın ikinci ayında Kiev ve Çernigiv bölgesinden Rus askerleri geri çekildi. Kiev yönetimi, birkaç gün sonra Rus askerlerinin çekildiği Buça ve İrpin şehirlerinde Rusya'yı katliam yapmakla suçlarken Rusya, iddiaların provokasyon olduğunu savundu.