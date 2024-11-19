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Haberler Galeri Rusya Ukrayna Savaşı’nın 1000’inci günü: ABD füzelerinden sonra ne olacak?
Giriş Tarihi: 19.11.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:46

Rusya Ukrayna Savaşı’nın 1000’inci günü: ABD füzelerinden sonra ne olacak?

Rusya Ukrayna Savaşı bugün 1000. gününe ulaştı. Rusya'nın "Ukrayna'ya özel askeri operasyon" yaptığını duyurmasıyla Avrupa'da büyük bir çatışma başladı. Her iki tarafta muharebe süresince farklı taktikler uyguladı. Rusya son zamanlarda Kuzey Kore askerlerini cepheye sürerek savaşa yeni bir boyut kazandırırken, Ukrayna da ABD füzelerini kullanabilmek için Washington'dan gerekli izni alarak bölgedeki gerilimi tırmandırdı.

AA
Rusya Ukrayna Savaşı’nın 1000’inci günü: ABD füzelerinden sonra ne olacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de "Ukrayna'da özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmasıyla başlayan savaş 1000. gününü tamamladı.

Rusya Ukrayna Savaşı’nın 1000’inci günü: ABD füzelerinden sonra ne olacak?

"ÖZEL ASKERİ OPERASYON"

Putin'e göre, "özel askeri operasyon" sözde ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunması üzerine başlarken, operasyonun amacı "Rusya vatandaşları da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılmasıydı".

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Rusya Ukrayna Savaşı’nın 1000’inci günü: ABD füzelerinden sonra ne olacak?

BİRÇOK BÖLGEDEN AYNI ANDA GİRDİLER

"Özel askeri operasyon" kapsamında Rus askeri birlikleri, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinden Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelere, aynı anda Rusya sınırından Harkiv, Sumi ve Çernigiv bölgelerine, Belarus üzerinden Çernobil bölgesine giriş yaptı.

Rusya Ukrayna Savaşı’nın 1000’inci günü: ABD füzelerinden sonra ne olacak?

KİEV KUŞATMASI

Kırım üzerinden de Herson ve Melitopol bölgelerine doğru asker çıkaran Rus ordusu, hava ve karadan asker sevk ettiği Kiev'i kuşatma altına aldı.

Savaşın ikinci ayında Kiev ve Çernigiv bölgesinden Rus askerleri geri çekildi. Kiev yönetimi, birkaç gün sonra Rus askerlerinin çekildiği Buça ve İrpin şehirlerinde Rusya'yı katliam yapmakla suçlarken Rusya, iddiaların provokasyon olduğunu savundu.

Rusya Ukrayna Savaşı’nın 1000’inci günü: ABD füzelerinden sonra ne olacak?

UKRAYNA KARŞI TAARRUZU

Ukrayna ordusu, 6 Eylül 2022'de topraklarını Rus saldırılarından kurtarmak için Harkiv bölgesinde karşı taarruz başlattı. Taarruzun başlamasından 5 gün sonra Rusya, Harkiv bölgesinin 8 bin 370 kilometrekaresinde kontrolü kaybetti.

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