Giriş Tarihi: 17.11.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024
14:13
Rusya yoğun hava saldırısı başlattı: Polonya Hava Kuvvetleri harekete geçti! Avrupa’ya gaz kesildi
Geçtiğimiz günlerde Ukrayna, Moskova'ya İHA saldırısı düzenlemişti. Bu savaş başladığından beri Kiev'in düzenlediği en büyük İHA harekatıydı. Rusya da misilleme olsa gerek yakın zamanda Ukrayna'ya en yoğun hava operasyonlarından birini başlattı. Bombardımanda enerji altyapıları hedef alındı ve ağır hasar oluştu. Birçok bölgede elektrikler kesildi. Olayın ardından Polonya ordusu savaş uçaklarını havalandırdı. Cephede bu gelişmeler yaşanırken Putin, Avrupa'nın gazını kesmeye hazırlanıyor.