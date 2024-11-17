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Giriş Tarihi: 17.11.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 14:13

Rusya yoğun hava saldırısı başlattı: Polonya Hava Kuvvetleri harekete geçti! Avrupa’ya gaz kesildi

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna, Moskova'ya İHA saldırısı düzenlemişti. Bu savaş başladığından beri Kiev'in düzenlediği en büyük İHA harekatıydı. Rusya da misilleme olsa gerek yakın zamanda Ukrayna'ya en yoğun hava operasyonlarından birini başlattı. Bombardımanda enerji altyapıları hedef alındı ve ağır hasar oluştu. Birçok bölgede elektrikler kesildi. Olayın ardından Polonya ordusu savaş uçaklarını havalandırdı. Cephede bu gelişmeler yaşanırken Putin, Avrupa'nın gazını kesmeye hazırlanıyor.

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Rusya yoğun hava saldırısı başlattı: Polonya Hava Kuvvetleri harekete geçti! Avrupa’ya gaz kesildi

Rusya, pazar günü Ukrayna'ya büyük bir insansız hava aracı ve füze saldırısı başlattı. Yetkililer, saldırının son aylarda yapılan en büyük saldırı olduğunu ve enerji altyapısının hedef alındığını bildirdi.

Rusya yoğun hava saldırısı başlattı: Polonya Hava Kuvvetleri harekete geçti! Avrupa’ya gaz kesildi

EN YOĞUN HAVA SALDIRISI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun sabah saatlerinde Ukrayna'daki şehirleri yoğun hava saldırısıyla hedef aldığını belirterek, "Rusya, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle şehirlere, uyuyan sivillere ve kritik altyapılara yönelik en yoğun hava saldırılarından birini başlattı." ifadesini kullandı.

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Rusya yoğun hava saldırısı başlattı: Polonya Hava Kuvvetleri harekete geçti! Avrupa’ya gaz kesildi

"BARIŞA GÜÇ YOLUYLA İHTİYACIMIZ VAR"

Rus saldırısının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kısa süre önce telefondan arayanlara bir yanıt olduğunu savunan Sybiha, "Barışa, yatıştırma yoluyla değil güç yoluyla ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya yoğun hava saldırısı başlattı: Polonya Hava Kuvvetleri harekete geçti! Avrupa’ya gaz kesildi

120 FÜZE VE 90 İHA KULLANILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece ve sabah saatlerinde Ukrayna'nın tüm bölgelerine yönelik yoğun kombine saldırı düzenlediğini belirtti.

Rusya yoğun hava saldırısı başlattı: Polonya Hava Kuvvetleri harekete geçti! Avrupa’ya gaz kesildi

Rus ordusunun saldırıda çeşitli model İHA'lar ve "Tsirkon", "İskender", "Kinjal" model seyir, balistik ve aerobalistik füzeler kullandığını aktaran Zelenskiy, "Toplamda 120 civarında füze ve 90 İHA kullanıldı. Hava savunma güçlerimizce 140'tan fazla hava hedefi imha edildi." ifadesini kullandı.

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