Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Başta Antalya, İstanbul, Nevşehir olmak üzere Türkiye'nin tarihi ve turistik kent ve mekanlarının tanıtıldığı festival alanında Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kapalıçarşı gibi mekanların da minyatürleri yer aldı.