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'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Türkiye- Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtıldığı "Türkiye Festivali" Rusya'nın başkenti 'da renkli görüntülere sahne oldu.

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 16.06.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 03:35
Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

'da renkli Türkiye festivali!

Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Türkiye- Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtıldığı "Türkiye Festivali" Rusya'nın başkenti 'da renkli görüntülere sahne oldu.

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Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Türkiye'nin 'da düzenlediği en kapsamlı etkinlik olarak bilinen Krasnaya Presnya Parkı'nda düzenlenen festival ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Başta Antalya, İstanbul, Nevşehir olmak üzere Türkiye'nin tarihi ve turistik kent ve mekanlarının tanıtıldığı festival alanında Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kapalıçarşı gibi mekanların da minyatürleri yer aldı.

Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Türkiye'den gelen pehlivanların sergilediği geleneksel yağlı güreşlere de Ruslar büyük ilgi gösterdi.

Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Türk sanatçıların verdiği konserler ve halk danslarını izleyen Ruslar, Türk müzikleriyle dans etti.

Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Geleneksel Türk yemekleri ve tatlılarının tanıtıldığı festivalde, kurulan atölyelerde geleneksel el sanatlarından da örnekler sergilendi.

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