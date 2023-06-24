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Haberler Galeri RUSYA’DA WAGNER KRİZİ | Putin’den Prigojin’in darbe girişimine tepki… İşte dakika dakika son gelişmeler | WAGNER KRİZİNDE SON DAKİKA
Giriş Tarihi: 24.06.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 20:30

RUSYA’DA WAGNER KRİZİ | Putin’den Prigojin’in darbe girişimine tepki… İşte dakika dakika son gelişmeler | WAGNER KRİZİNDE SON DAKİKA

Rusya'daki Wagner krizinde son dakika… Rusya'da paralı asker grubu Wagner ayaklandı. Wagner krizi nedeniyle Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edilirken Wagner'e yönelik operasyonlar da başladı. Putin ise tüm bu yaşananlara, "Böyle kalkışmalar ülkemizi sırtından bıçaklamaktır. Rusya'ya, halkımıza bir darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır." dedi. Belarus tarafından Wagner'in ilerlemeyi durdurmayı kabul ettiği bilgisi verildi. İşte sıcak bölgeden dakika dakika son gelişmeler…

RUSYA’DA WAGNER KRİZİ | Putin’den Prigojin’in darbe girişimine tepki… İşte dakika dakika son gelişmeler | WAGNER KRİZİNDE SON DAKİKA

Son dakika haberi… Rusya'da Wagner grubunun ayaklanmasının ardından bölgede tansiyon düşmüyor. Son dakika gelişmeleri de peş peşe geliyor. Wagner krizi nedeniyle Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edilirken Wagner'e yönelik operasyonlar da başladı. Putin ise tüm bu yaşananlara, "Böyle kalkışmalar ülkemizi sırtından bıçaklamaktır. Rusya'ya, halkımıza bir darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır." Dedi. İşte sıcak bölgeden dakika dakika son gelişmeler…

RUSYA’DA WAGNER KRİZİ | Putin’den Prigojin’in darbe girişimine tepki… İşte dakika dakika son gelişmeler | WAGNER KRİZİNDE SON DAKİKA

20.27: Belarus, "Wagner lideri Prigojin, ilerleyişi durduracak" iddiasında bulundu.

19.16: Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Moskova'da pazartesi günün tatil ilan edildiğini duyurdu. Zor bir durumdayız diyen Sobyanin, şehirdeki bazı yolların veya mahallelerin trafiğe kapatılabileceğini de sözlerine ekledi.

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RUSYA’DA WAGNER KRİZİ | Putin’den Prigojin’in darbe girişimine tepki… İşte dakika dakika son gelişmeler | WAGNER KRİZİNDE SON DAKİKA

19.23: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleleri ele aldı.

RUSYA’DA WAGNER KRİZİ | Putin’den Prigojin’in darbe girişimine tepki… İşte dakika dakika son gelişmeler | WAGNER KRİZİNDE SON DAKİKA

17.44: Hollanda, vatandaşlarını "Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı" nedeniyle Rusya'nın özellikle Ukrayna sınırındaki kentlerine gitmemeleri konusunda uyardı.

RUSYA’DA WAGNER KRİZİ | Putin’den Prigojin’in darbe girişimine tepki… İşte dakika dakika son gelişmeler | WAGNER KRİZİNDE SON DAKİKA

17.25: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Wagner grubunun Rus yönetimine isyan girişimine ilişkin, "Herkesin korktuğu kötülüğe son verme zamanının geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

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