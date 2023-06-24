Giriş Tarihi: 24.06.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 20:30

RUSYA’DA WAGNER KRİZİ | Putin’den Prigojin’in darbe girişimine tepki… İşte dakika dakika son gelişmeler | WAGNER KRİZİNDE SON DAKİKA

Rusya'daki Wagner krizinde son dakika… Rusya'da paralı asker grubu Wagner ayaklandı. Wagner krizi nedeniyle Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edilirken Wagner'e yönelik operasyonlar da başladı. Putin ise tüm bu yaşananlara, "Böyle kalkışmalar ülkemizi sırtından bıçaklamaktır. Rusya'ya, halkımıza bir darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır." dedi. Belarus tarafından Wagner'in ilerlemeyi durdurmayı kabul ettiği bilgisi verildi. İşte sıcak bölgeden dakika dakika son gelişmeler…