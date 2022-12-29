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Haberler Galeri Rusya'dan Yunanistan'a sert S-300 çıkışı: 'Hiçbir yere götüremezsiniz! Tetikteyiz'
Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 11:19

Rusya'dan Yunanistan'a sert S-300 çıkışı: 'Hiçbir yere götüremezsiniz! Tetikteyiz'

Yunanistan'ın aktif olmadığını söylediği ancak Türk jetlerine radar kilidi atılmasının ardından kullanıldığı ortaya çıkan S-300'ler ile ilgili planı Rusya'dan sert tepki ile karşılandı. Yunan medyası uzun zamandır ABD'den Patriot alıp Girit'teki S-300'^lerin ise Ukrayna'ya verilmesini tartışıyor. Bu konu Rusya'da gündem oldu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuya ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu.

AA
Rusya’dan Yunanistan’a sert S-300 çıkışı: ’Hiçbir yere götüremezsiniz! Tetikteyiz’

Yunanistan'ın kirli Girit oyunu Rusya'dan da tepkiyle karşılandı. Son dönemlerde gündemden düşmeyen Patriot karşılığı Ukrayna'ya Girit'teki S-300'leri verme planına 'Rusya'dan iznimiz olmadan başka bir ülkeye devredemezsiniz' yanıtı geldi.

Rusya’dan Yunanistan’a sert S-300 çıkışı: ’Hiçbir yere götüremezsiniz! Tetikteyiz’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunanistan'ın, Rusya'nın izni olmadan S-300'leri başka bir ülkeye devretme hakkına sahip olmadığını bildirdi.

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Rusya’dan Yunanistan’a sert S-300 çıkışı: ’Hiçbir yere götüremezsiniz! Tetikteyiz’

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı'nda gündemdeki konuları değerlendiren Lavrov, Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemlerini sağlama ihtimalini de değindi.

Rusya’dan Yunanistan’a sert S-300 çıkışı: ’Hiçbir yere götüremezsiniz! Tetikteyiz’

Bu sistemlerin Güney Kıbrıs'a ilk başta yerleştirilmesi planlandığını ve sonunda Yunanistan'a teslim edildiğini anımsatan Lavrov, şunları kaydetti:

Rusya’dan Yunanistan’a sert S-300 çıkışı: ’Hiçbir yere götüremezsiniz! Tetikteyiz’

"Büyükelçimize, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığına başvurarak, bu sistemlerin Yunanistan'a teslim edildiğini hatırlatması için talimat verdik. Anlaşmaya göre, iznimiz olmadan Yunanistan'ın hiç kimseye bu sistemleri devretme hakkı yok. Bunu Yunanlara hatırlattık. Onlar bize taahhütlerine dikkat ettiklerini söyledi."

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