Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:16
Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
11:19
Rusya'dan Yunanistan'a sert S-300 çıkışı: 'Hiçbir yere götüremezsiniz! Tetikteyiz'
Yunanistan'ın aktif olmadığını söylediği ancak Türk jetlerine radar kilidi atılmasının ardından kullanıldığı ortaya çıkan S-300'ler ile ilgili planı Rusya'dan sert tepki ile karşılandı. Yunan medyası uzun zamandır ABD'den Patriot alıp Girit'teki S-300'^lerin ise Ukrayna'ya verilmesini tartışıyor. Bu konu Rusya'da gündem oldu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuya ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu.