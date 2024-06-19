Giriş Tarihi: 19.06.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
22:50
Rusya'dan zehir zemberek ABD açıklaması! Dünya Putin - Kim-Jong Un görüşmesini konuşurken...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Pyongyang'daki görüşmesini dünya konuşuyor. İki ülke arasındaki gelişmeler ABD tarafından dikkatle takip edilirken Rusya'dan zehir zemberek bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Kore Yarımadası'nda "kaos yaratmayı, bölgeyi Orta Doğu'ya dönüştürmeyi hedeflediğini" söyledi.