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Haberler Galeri Rusya'dan zehir zemberek ABD açıklaması! Dünya Putin - Kim-Jong Un görüşmesini konuşurken...
Giriş Tarihi: 19.06.2024 22:46 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 22:50

Rusya'dan zehir zemberek ABD açıklaması! Dünya Putin - Kim-Jong Un görüşmesini konuşurken...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Pyongyang'daki görüşmesini dünya konuşuyor. İki ülke arasındaki gelişmeler ABD tarafından dikkatle takip edilirken Rusya'dan zehir zemberek bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Kore Yarımadası'nda "kaos yaratmayı, bölgeyi Orta Doğu'ya dönüştürmeyi hedeflediğini" söyledi.

AA
Rusya’dan zehir zemberek ABD açıklaması! Dünya Putin - Kim-Jong Un görüşmesini konuşurken...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya’dan zehir zemberek ABD açıklaması! Dünya Putin - Kim-Jong Un görüşmesini konuşurken...

ABD'nin Kore Yarımadası'na yönelik siyasetini değerlendiren Zaharova, ABD ile Güney Kore'nin nükleer silahlarla ilgili ortak planlama yaptığını belirtti.

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Rusya’dan zehir zemberek ABD açıklaması! Dünya Putin - Kim-Jong Un görüşmesini konuşurken...

NÜKLEER SİLAH...

Zaharova, "Bu, yalnızca Kuzey Kore'den gelen tehditlere karşı koymakla sınırlı değil, Rusya ile Çin'in stratejik açıdan önlenmesini de amaçlıyor. Nükleer silahın kullanımıyla jeopolitik silahlı çatışma senaryoları üzerinde çalışılması durumu daha gerginleştiriyor, barış ve istikrarı baltalıyor, bölgeyi nükleer felakete sürüklüyor." dedi.

Rusya’dan zehir zemberek ABD açıklaması! Dünya Putin - Kim-Jong Un görüşmesini konuşurken...

ABD'nin Kore Yarımadası'na yönelik saldırgan siyaset izlediğini belirten Zaharova, "ABD bölgede durumu baltalamayı, kaos yaratmayı, bölgeyi Orta Doğu'ya dönüştürmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.

Rusya’dan zehir zemberek ABD açıklaması! Dünya Putin - Kim-Jong Un görüşmesini konuşurken...

Zaharova, ABD'nin bu amaç doğrultusunda Japonya'yı da kullandığını söyleyerek, "ABD, Güney Kore ve Japonya, Rusya'nın uzak doğudaki sınırlarına yönelik herhangi bir tehdide yeterli müdahale tedbirleriyle karşılaşacağını bilmeli." diye konuştu.

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