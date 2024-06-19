Rusya’dan zehir zemberek ABD açıklaması! Dünya Putin - Kim-Jong Un görüşmesini konuşurken...

NÜKLEER SİLAH...

Zaharova, "Bu, yalnızca Kuzey Kore'den gelen tehditlere karşı koymakla sınırlı değil, Rusya ile Çin'in stratejik açıdan önlenmesini de amaçlıyor. Nükleer silahın kullanımıyla jeopolitik silahlı çatışma senaryoları üzerinde çalışılması durumu daha gerginleştiriyor, barış ve istikrarı baltalıyor, bölgeyi nükleer felakete sürüklüyor." dedi.