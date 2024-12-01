Giriş Tarihi: 01.12.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
13:34
Rusya’nın cephede neden hızla ilerlediği ortaya çıktı: Bakın Ukrayna’nın zaafı neymiş
Rusya Ukrayna savaşında son zamanlarda kritik gelişmeler yaşanıyor. Rus ordusu cephede hızlıca ilerliyor ve kontrol altına aldığı yerleşim birimlerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Ukrayna ordusu Moskova'yı durdurmakta başarısız kalıyordu ve bunun nedeni herkesçe merak ediliyordu. Nihayet AP basın kuruluşunun yaptığı bir araştırma, Kiev'in muharebedeki zaafını ortaya çıkarttı. Haberde, Ukrayna ordusundaki disiplinsizlik gözler önüne serildi.