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Giriş Tarihi: 01.12.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 13:34

Rusya’nın cephede neden hızla ilerlediği ortaya çıktı: Bakın Ukrayna’nın zaafı neymiş

Rusya Ukrayna savaşında son zamanlarda kritik gelişmeler yaşanıyor. Rus ordusu cephede hızlıca ilerliyor ve kontrol altına aldığı yerleşim birimlerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Ukrayna ordusu Moskova'yı durdurmakta başarısız kalıyordu ve bunun nedeni herkesçe merak ediliyordu. Nihayet AP basın kuruluşunun yaptığı bir araştırma, Kiev'in muharebedeki zaafını ortaya çıkarttı. Haberde, Ukrayna ordusundaki disiplinsizlik gözler önüne serildi.

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Rusya’nın cephede neden hızla ilerlediği ortaya çıktı: Bakın Ukrayna’nın zaafı neymiş

Son birkaç haftada Ukrayna ordusu, Rusya karşısında zayıf kalıyor. Birçok yerleşim birimini Rus ordusuna kaptıran Kiev, askerleri arasında disiplini sağlayamıyor. Ukrayna ordu personelleri birer birer firar ediyor. Bu durum köklü sorunları beraberinde getirdi.

Rusya’nın cephede neden hızla ilerlediği ortaya çıktı: Bakın Ukrayna’nın zaafı neymiş

FİRAR VAKALARI ARTIŞTA

Ukrayna ordusundaki firar vakaları, Kiev'i çok ihtiyaç duyduğu insan gücünden mahrum bırakıyor ve Rusya'yla savaşın kritik bir döneminde muharebe planlarını sekteye uğratıyor. Bu durum Ukrayna'yı, gelecekteki ateşkes görüşmelerinde açık bir dezavantaja sokacak.

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Rusya’nın cephede neden hızla ilerlediği ortaya çıktı: Bakın Ukrayna’nın zaafı neymiş

BİRLİKLER MEVZİLERİNİ TERK ETTİ

AP Haber ajansı bir düzine Ukraynalı yetkili ve askeri komutanla görüştü. Yetkililer ve komutanlar gizli bilgileri ifşa ettikleri için isimlerini saklı tutma koşuluyla konuştu.

Rusya’nın cephede neden hızla ilerlediği ortaya çıktı: Bakın Ukrayna’nın zaafı neymiş

Ukraynalı yetkililere göre, akla gelebilecek her türlü kıtlıkla karşı karşıya kalan on binlerce Ukraynalı asker, yorgun ve bitkin bir halde bulunuyor. Askeri komutanlara göre, tüm birlikler mevzilerini terk etti, cephe hatları savunmasız kaldı ve toprak kayıpları hızlandı.

Rusya’nın cephede neden hızla ilerlediği ortaya çıktı: Bakın Ukrayna’nın zaafı neymiş

DİSİPLİNSİZLİK HAD SAFHADA

Ukraynalı bazı askerler tıbbi izin alıp bir daha asla cepheye geri dönmüyorlar. Diğerleri de komutanlarla çatışıp emirleri yerine getirmeyi reddediyor. Bu durum, Ukrayna ordusundaki disiplinin tamamen bozulduğunu gösteriyor.

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