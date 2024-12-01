Rusya’nın cephede neden hızla ilerlediği ortaya çıktı: Bakın Ukrayna’nın zaafı neymiş

Ukraynalı yetkililere göre, akla gelebilecek her türlü kıtlıkla karşı karşıya kalan on binlerce Ukraynalı asker, yorgun ve bitkin bir halde bulunuyor. Askeri komutanlara göre, tüm birlikler mevzilerini terk etti, cephe hatları savunmasız kaldı ve toprak kayıpları hızlandı.