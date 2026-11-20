Bilgoraj ilçesine bağlı Nowy Lipowiec'te bulunan cismin Kh-101 tipi seyir füzesi olduğunun tespit edildiğini belirten Kosiniak-Kamysz, ikinci cismin de füze olduğunun düşünüldüğünü, üçüncü cismin ise büyük olasılıkla jet motorlu bir insansız hava aracı olduğunu ifade etti.

Kosiniak-Kamysz, "Bugün artık Rusya'nın Ukrayna topraklarına düzenlediği ve Polonya'yı da etkileyen bu saldırının, Ukrayna'daki geniş çaplı savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en büyük saldırılardan biri olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Olayı "Rusya'nın bir başka provokasyonu" olarak nitelendiren Kosiniak-Kamysz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den destek amacıyla ilave kuvvet ve kaynak talep edeceğini kaydetti.