Giriş Tarihi: 04.01.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
16:32
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın fuhuş ağına dahil olanlar birer birer açıklanıyor! Listede şoke eden isimler var…
ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein, cinsel istismar, fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi suçlar nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesinin ardından konuşulmaya devam ediliyor. Fuhuş ağıyla bağlantılı olan ve gizlilik gerekçesiyle bugüne dek kamuoyuna resmi olarak açıklanmayan dünyaca ünlü isimler hakkındaki kararın kalkmasının ardından ortalık çalkalanıyor. Epstein'ın dava dosyalarında Prens Andrew'dan Bill Clinton'a, Michael Jackson'dan Stephen Hawking'e kadar sayısız isim bulunuyor.