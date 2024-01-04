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Haberler Galeri Sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın fuhuş ağına dahil olanlar birer birer açıklanıyor! Listede şoke eden isimler var…
Giriş Tarihi: 04.01.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 16:32

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın fuhuş ağına dahil olanlar birer birer açıklanıyor! Listede şoke eden isimler var…

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein, cinsel istismar, fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi suçlar nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesinin ardından konuşulmaya devam ediliyor. Fuhuş ağıyla bağlantılı olan ve gizlilik gerekçesiyle bugüne dek kamuoyuna resmi olarak açıklanmayan dünyaca ünlü isimler hakkındaki kararın kalkmasının ardından ortalık çalkalanıyor. Epstein'ın dava dosyalarında Prens Andrew'dan Bill Clinton'a, Michael Jackson'dan Stephen Hawking'e kadar sayısız isim bulunuyor.

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Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağına dahil olanlar birer birer açıklanıyor! Listede şoke eden isimler var…

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein skandalı bitmek tükenmek bilmiyor. Kurduğu uluslararası fuhuş ağı, cinsel istismar vakaları ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan tutuklanan Epstein, cezaevinde intihar etmişti.

Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağına dahil olanlar birer birer açıklanıyor! Listede şoke eden isimler var…

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

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Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağına dahil olanlar birer birer açıklanıyor! Listede şoke eden isimler var…

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağına dahil olanlar birer birer açıklanıyor! Listede şoke eden isimler var…

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağına dahil olanlar birer birer açıklanıyor! Listede şoke eden isimler var…

ABD Bölge Hakimi Loretta Preska'nın Epstein davası kapsamında kayıtlarda adı geçen ve bugüne kadar yalnızca "John ve Jane Doe" takma adıyla bilinen yaklaşık 200 ismin gizlenmesinin yasal gerekçesi olmadığına karar vermesinin ardından, söz konusu isimlerin halka duyurulması başladı.

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