Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağına dahil olanlar birer birer açıklanıyor! Listede şoke eden isimler var…

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.