Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.