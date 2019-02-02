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yine sokaklarında

'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 02.02.2019 20:11 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 20:17
Sarı yelekliler yine Paris sokaklarında

'da sarı yeleklilerin protestoları sürüyor. Polisin eylemlerde biber gazı kullanmasına tepki gösteren , ülke genelinde 12. kez sokaklara döküldü.

Sarı yelekliler yine Paris sokaklarında

ülke çapında düzenlendikleri gösterilerde çok sayıda eylemcinin yaralanmasına neden olan biber gazı kullanımına tepki gösterirken, 'te polis protestoculara sert müdahalede bulundu.

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Sarı yelekliler yine Paris sokaklarında

ve hükümete karşı seslerini bir kez daha duyurmak için ülke genelinde 12. kez sokağa çıktı. Polisin eylemlerde kullandığı biber gazına tepki gösteren göstericiler biber gazının yasaklanmasını talep etti.

Sarı yelekliler yine Paris sokaklarında

'in Felix-Eboue Meydanı'nda toplanan eylemciler, Republique Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte gösterilerde biber gazından yaralanan protestocular da yer aldı. kordon kurarak bu kişilerin güvenliğini sağladı.

Sarı yelekliler yine Paris sokaklarında

Yürüyüşte herhangi bir gerginlik yaşanmadı ancak göstericiler Republique Meydanı'na geldiğinde polisle protestocuların arasında olaylar çıkarken, polis eylemcilere sert müdahalede bulundu.

Sarı yelekliler yine Paris sokaklarında

Meydanın etrafı polis tarafından sarılırken, metro ulaşımı durduruldu.

Sarı yelekliler yine Paris sokaklarında

Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde çıkan olaylarda 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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