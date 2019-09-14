Shipton Ana'nın kahanetleri tüyler ürpertiyor! ! İşte Shipton Ana'nın korkunç kehanetleri...

Belki de dünyanın en ünsüz kahini o... Nostradamus ve Baba Vanga gibi kahinleri daha önce defalarca duydunuz ancak İngiliz Shipton Ana'nın kehanetleri hiç yabana atılacak cinsten değil. Dış görünüşü ile adeta bir cadıyı andıran Shipton Ana Londra'da 1666 yılında gerçekleşen büyük yangını, İspanyol donanmasının yenilişini ve hatta dünyanın sonunu bile öngörebiliyordu. Doğumu ve ölümü ile ilgili ayrıntıları oldukça dikkat çeken Shipton Ana'nın kehanetleri tüyler ürpertiyor. İşte Shipton Ana'nın çarpıcı kehanetleri ile ilgili tüm detaylar...