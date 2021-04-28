HaberlerGaleriSiber suçlular ABD polisinin verilerini ele geçirdi! Şimdi de fidye istiyorlar
Giriş Tarihi: 28.04.2021 13:58Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 13:59
Siber suçlular ABD polisinin verilerini ele geçirdi! Şimdi de fidye istiyorlar
Bilgisayar korsanlarının eylemleri son aylarda iyice arttı. Hacker veya hacker grupları geliştirdikleri farklı yöntemlerle yeni saldırılar yapıyorlar. Saldırıların son hedefi ise Washington DC polisi oldu. Siber suçlular, Washington DC polisinin verilerini ele geçirdi ve fidye talep etti. Eğer üç gün içinde fidye ödenmezse, polis verilerinin açıklanacağını söylediler. FBI konuyla ilgili geniş bir soruşturma başlattı. İşte tüm detaylar...