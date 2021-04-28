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Haberler Galeri Siber suçlular ABD polisinin verilerini ele geçirdi! Şimdi de fidye istiyorlar
Giriş Tarihi: 28.04.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 13:59

Siber suçlular polisinin verilerini ele geçirdi! Şimdi de fidye istiyorlar

Bilgisayar korsanlarının eylemleri son aylarda iyice arttı. Hacker veya hacker grupları geliştirdikleri farklı yöntemlerle yeni saldırılar yapıyorlar. Saldırıların son hedefi ise polisi oldu. Siber suçlular, Washington DC polisinin verilerini ele geçirdi ve fidye talep etti. Eğer üç gün içinde fidye ödenmezse, polis verilerinin açıklanacağını söylediler. konuyla ilgili geniş bir soruşturma başlattı. İşte tüm detaylar...

Siber suçlular ABD polisinin verilerini ele geçirdi! Şimdi de fidye istiyorlar

Geçtiğimiz seneden bu yana siber suçların sayısında artış oldu. Bazı güvenlik uzmanları 2020'le önceki yıllara göre daha fazla saldırının olduğunu belirtti. Neredeyse yarısına geldiğimiz 2021'de de bilgisayar korsanlarının saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Siber suçlular ABD polisinin verilerini ele geçirdi! Şimdi de fidye istiyorlar

Siber korsanların en çok başvurdukları yöntemlerden biri fidye yazılım saldırıları oldu. Fidye saldırıları her geçen gün daha tehlikeli bir hale gelmeye başladı.

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Siber suçlular ABD polisinin verilerini ele geçirdi! Şimdi de fidye istiyorlar

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başkent polis bölümü saldırıların kurbanı oldu. medyasında yer alan haberlere göre başkent polisin güvenliği siber saldırganlar tarafından aşıldı.

Siber suçlular ABD polisinin verilerini ele geçirdi! Şimdi de fidye istiyorlar

Babuk adındaki hacker grubu polisten fidye istedi. Grup fidyenin ödenmemesi halinde polise ait hassas bilgilerin sızdırılacağını açıkladı. , güvenlik ihlalinin boyutlarını araştırıyor.

Siber suçlular ABD polisinin verilerini ele geçirdi! Şimdi de fidye istiyorlar

FİDYE YAZILIM (RANSOMWARE) NEDİR?

Fidye hackerları yazılımlar sayesinde kişilerin ve kurumların sistemlerine giriyor. Yazılım sistemi ya kitliyor ya da hassas bilgileri ele geçiriyor.

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