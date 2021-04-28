Siber suçlular ABD polisinin verilerini ele geçirdi! Şimdi de fidye istiyorlar

Geçtiğimiz seneden bu yana siber suçların sayısında artış oldu. Bazı güvenlik uzmanları 2020'le önceki yıllara göre daha fazla saldırının olduğunu belirtti. Neredeyse yarısına geldiğimiz 2021'de de bilgisayar korsanlarının saldırıları hız kesmeden devam ediyor.