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Haberler Galeri Sicilya'da batan lüks yatta son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı! Kaza mı cinayet mi? En çok dillendirilen senaryo...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 19:13 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 19:13

Sicilya'da batan lüks yatta son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı! Kaza mı cinayet mi? En çok dillendirilen senaryo...

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında milyarder bir aileye ait lüks yatın batması sonucu kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan son naaşın İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch'in 18 yaşındaki kızı Hannah'a ait olduğu düşünülüyor. Uluslararası basında büyük ses getiren "Bayesian" faciası ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, olayın "kaza mı yoksa cinayet mi" olduğu merak konusu oldu. Öte yandan İngiliz basınında, batan yatın sahibi milyarder Mike Lynch ile ilgili dikkat çeken bir haber yer aldı. İşte detaylar...

Sicilya’da batan lüks yatta son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı! Kaza mı cinayet mi? En çok dillendirilen senaryo...

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, fırtınada batan "Bayesian" isimli lüks yatta kaybolan 6 kişi için pazartesiden bu yana süren çalışmalar, bugün son kayıp kişinin naaşının çıkarılmasıyla tamamlandı.

Sicilya’da batan lüks yatta son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı! Kaza mı cinayet mi? En çok dillendirilen senaryo...

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı su altı arama robotu ve dalgıçlar ile İtalyan itfaiyesinden dalgıçlar, yaklaşık 50 metre derinlikteki arama çalışmaları sonucu çarşamba günü 4 kişiyi, dün İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch'in cesedini ve bugün de 18 yaşındaki kızı Hannah olduğu düşünülen 6. kayıp kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenaze, kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

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Sicilya’da batan lüks yatta son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı! Kaza mı cinayet mi? En çok dillendirilen senaryo...

FACİADA ÖLÜ SAYISI 7'YE ULAŞTI

Böylece, olay günü cesedi bulunan yatın aşçısı Recaldo Thomas'ın ardından kayıp 6. kişiye de ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu. Olaydan yattaki 22 kişi etkilendi, 15 kişi çevredeki tekne tarafından kurtarıldı.

Sicilya’da batan lüks yatta son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı! Kaza mı cinayet mi? En çok dillendirilen senaryo...

LÜKS YAT NASIL BATTI? EN SIK DİLE GETİRİLEN SENARYO...

Basında yer alan haberlerde böylesine lüks bir yatın nasıl çok kısa sürede battığı sorgulanıyor. Fırtına sırasında geminin en az iki kapısının açık kaldığı ve buradan kolay şekilde su almış olabileceği en sık dile getirilen senaryolardan.

Sicilya’da batan lüks yatta son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı! Kaza mı cinayet mi? En çok dillendirilen senaryo...

Haberlerde yatta cansız bedenlerine ulaşılan kayıp 6 kişinin de kaçmaya çalıştıkları sırada teknenin su alması sonucu battıkları ifade edildi.

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