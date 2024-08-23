Giriş Tarihi: 23.08.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
19:13
Sicilya'da batan lüks yatta son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı! Kaza mı cinayet mi? En çok dillendirilen senaryo...
İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında milyarder bir aileye ait lüks yatın batması sonucu kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan son naaşın İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch'in 18 yaşındaki kızı Hannah'a ait olduğu düşünülüyor. Uluslararası basında büyük ses getiren "Bayesian" faciası ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, olayın "kaza mı yoksa cinayet mi" olduğu merak konusu oldu. Öte yandan İngiliz basınında, batan yatın sahibi milyarder Mike Lynch ile ilgili dikkat çeken bir haber yer aldı. İşte detaylar...