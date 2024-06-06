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Haberler Galeri Sivilleri göz göre göre öldürdüler… İsrail ordusundan açıklama geldi: Okul katliamına alçak savunma!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 11:19

Sivilleri göz göre göre öldürdüler… İsrail ordusundan açıklama geldi: Okul katliamına alçak savunma!

Son dakika haberleri: İsrail ordusu, ateşkes için artan uluslararası baskıların ardından Gazze'de saldırıların dozunu artırdı. Bir yandan Lübnan sınırında saldırılarını sürdüren İsrail, diğer yandan Gazze'de sivil katliamına ne olursa olsun devam ediyor. Gece saatlerinde Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan okulda onlarca sivili öldüren İsrail ordusu, konuya alçak bir savunma getirdi.

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Sivilleri göz göre göre öldürdüler… İsrail ordusundan açıklama geldi: Okul katliamına alçak savunma!

Son dakika haberleri: İsrail ordusu, Gazze'de sürdürdüğü soykırıma son vermemeye kararlı. ABD'nin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu ateşkes anlaşmasına olumlu bakmadığı konuşulan İsrail, Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede büyük kaos yaşanırken Lübnan sınırında da çatışmalar sürüyor.

Sivilleri göz göre göre öldürdüler… İsrail ordusundan açıklama geldi: Okul katliamına alçak savunma!

LÜBNAN SINIRINDA AĞIR ÇATIŞMA

Gece saatlerinde bölgeden gelen haberlere göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara yoğun hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Adşit beldesi çevresinde boş bir evi hedef alarak yıktı.

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Sivilleri göz göre göre öldürdüler… İsrail ordusundan açıklama geldi: Okul katliamına alçak savunma!

Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kevneyn, Beyt Yahun, Adşit ve Vadi Cilo beldelerine düzenlediği saldırıların ardından yaralananların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Vadi Cilo yolunda ticari işletmelerin bulunduğu 3 katlı bir binayı bombaladığını, saldırının hasara neden olduğunu söyledi.

Sivilleri göz göre göre öldürdüler… İsrail ordusundan açıklama geldi: Okul katliamına alçak savunma!

BEYAZ FOSFOR KANITLANMIŞTI

Gazze işgalinin yanına, Lübnan'la yeni bir savaş da ekleyen İsrail ordusunun, bölgede savaş suçu işleyerek "beyaz fosfor" kullandığı öğrenilmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise İsrail'in, Ekim 2023'ten bu yana tıpkı Gazze'de olduğu Lübnan'a düzenlediği saldırılarda da 5'i yerleşim yeri olmak üzere 17 bölgede beyaz fosfor bombası kullandığını bildirmişti.

Sivilleri göz göre göre öldürdüler… İsrail ordusundan açıklama geldi: Okul katliamına alçak savunma!

Raporda, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfora başvurmasının, sivillerin hayatını tehlikeye attığı ve sivillerin yerlerinden edilmesine neden olduğu ifade edilmişti.

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