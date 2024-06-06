Sivilleri göz göre göre öldürdüler… İsrail ordusundan açıklama geldi: Okul katliamına alçak savunma!

BEYAZ FOSFOR KANITLANMIŞTI

Gazze işgalinin yanına, Lübnan'la yeni bir savaş da ekleyen İsrail ordusunun, bölgede savaş suçu işleyerek "beyaz fosfor" kullandığı öğrenilmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise İsrail'in, Ekim 2023'ten bu yana tıpkı Gazze'de olduğu Lübnan'a düzenlediği saldırılarda da 5'i yerleşim yeri olmak üzere 17 bölgede beyaz fosfor bombası kullandığını bildirmişti.