Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
11:19
Sivilleri göz göre göre öldürdüler… İsrail ordusundan açıklama geldi: Okul katliamına alçak savunma!
Son dakika haberleri: İsrail ordusu, ateşkes için artan uluslararası baskıların ardından Gazze'de saldırıların dozunu artırdı. Bir yandan Lübnan sınırında saldırılarını sürdüren İsrail, diğer yandan Gazze'de sivil katliamına ne olursa olsun devam ediyor. Gece saatlerinde Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan okulda onlarca sivili öldüren İsrail ordusu, konuya alçak bir savunma getirdi.