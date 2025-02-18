Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
09:19
Alman siyasetçi Hans tam bir Erdoğan hayranı: Türkiye'deki altyapı Almanya'ya örnek olmalı
Limburg Weilburg İl Meclisi'nde bağımsız üye olan eski AfD'li siyasetçi Hans Günter Eber, her ortamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığını dile getiriyor. Eber, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki başarılarına da dikkat çekerek, "TOGG elektrikli otomobilleri, en son teknolojiyi yansıtıyor. Türkiye'deki insanlar belki bunu tam olarak göremiyor olabilir, ama ben Almanya'dan baktığımda Türkiye'nin ne kadar büyük bir ilerleme kaydettiğini net bir şekilde görüyorum" ifadelerini kullandı.