Alman siyasetçi Hans tam bir Erdoğan hayranı: Türkiye’deki altyapı Almanya’ya örnek olmalı

ALTYAPI ALMANYA'YA ÖRNEK OLMALI

Türkiye'deki altyapı çalışmalarını da öven Eber, "Türkiye'ye tatile gittiğimde otoyolların ne kadar modern ve bakımlı olduğunu gördüm. Almanya'da ise yollar bozuk, köprüler çöküyor, altyapı sorunları var. Türkiye'de her şey çok düzenli işliyor. İstanbul'da Erdoğan'ın belediye başkanıyken yaptığı çalışmalar da takdire şayan. 20 yılda İstanbul'u dünya standartlarında bir şehir haline getirdi" diye konuştu.