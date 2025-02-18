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Haberler Galeri Alman siyasetçi Hans tam bir Erdoğan hayranı: Türkiye'deki altyapı Almanya'ya örnek olmalı
Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:19

Alman siyasetçi Hans tam bir Erdoğan hayranı: Türkiye'deki altyapı Almanya'ya örnek olmalı

Limburg Weilburg İl Meclisi'nde bağımsız üye olan eski AfD'li siyasetçi Hans Günter Eber, her ortamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığını dile getiriyor. Eber, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki başarılarına da dikkat çekerek, "TOGG elektrikli otomobilleri, en son teknolojiyi yansıtıyor. Türkiye'deki insanlar belki bunu tam olarak göremiyor olabilir, ama ben Almanya'dan baktığımda Türkiye'nin ne kadar büyük bir ilerleme kaydettiğini net bir şekilde görüyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih YILMAZ
Alman siyasetçi Hans tam bir Erdoğan hayranı: Türkiye’deki altyapı Almanya’ya örnek olmalı

Yedi yıl önce Said Akbel adını alarak Müslüman olan Eber, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük hayranlık duyan isimlerden birisi. Türk Alman Toplumu ile Almanya ve Avrupa'daki Dostları isimli sosyal medya gruplarının kurucusu olan Eber, Sabah Avrupa'ya bu hayranlığın nasıl oluştuğunu anlattı. Erdoğan'ın liderlinden övgüyle söz etti.

Alman siyasetçi Hans tam bir Erdoğan hayranı: Türkiye’deki altyapı Almanya’ya örnek olmalı

Başkan Erdoğan'ın dürüst biri olduğunu, Türkiye'yi hem teknolojik hem de ekonomik olarak ileriye taşıyan politika izlediğini kaydeden Eber, "Özellikle savunma sanayisindeki atılımlar dünyaya örnek oluyor. Beşinci nesil savaş uçakları, Bayraktar insansız hava araçları gibi projelerle Türkiye, dünyada lider konumuna geldi. Bu, Türkiye'ye büyük bir prestij ve ekonomik kazanç sağlıyor" dedi.

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Alman siyasetçi Hans tam bir Erdoğan hayranı: Türkiye’deki altyapı Almanya’ya örnek olmalı

"BİZ BURADAN GÖRÜYORUZ"

Eber, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki başarılarına da dikkat çekerek, "TOGG elektrikli otomobilleri, en son teknolojiyi yansıtıyor. Türkiye'deki insanlar belki bunu tam olarak göremiyor olabilir, ama ben Almanya'dan baktığımda Türkiye'nin ne kadar büyük bir ilerleme kaydettiğini net bir şekilde görüyorum" ifadelerini kullandı.

Alman siyasetçi Hans tam bir Erdoğan hayranı: Türkiye’deki altyapı Almanya’ya örnek olmalı

ALTYAPI ALMANYA'YA ÖRNEK OLMALI

Türkiye'deki altyapı çalışmalarını da öven Eber, "Türkiye'ye tatile gittiğimde otoyolların ne kadar modern ve bakımlı olduğunu gördüm. Almanya'da ise yollar bozuk, köprüler çöküyor, altyapı sorunları var. Türkiye'de her şey çok düzenli işliyor. İstanbul'da Erdoğan'ın belediye başkanıyken yaptığı çalışmalar da takdire şayan. 20 yılda İstanbul'u dünya standartlarında bir şehir haline getirdi" diye konuştu.

Alman siyasetçi Hans tam bir Erdoğan hayranı: Türkiye’deki altyapı Almanya’ya örnek olmalı

"FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR SOYKIRIM"

Boynunda sürekli Filistin bayrağı taşıyan Eber, Filistin'le dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Gazze'de yaşananlara ilişkin ise sert ifadeler kullanan Eber, "Filistin'de yaşananlar bir savaş değil, soykırımdı. 40 binden fazla insan öldürüldü. Bu katliam asla haklı gösterilemez. Netanyahu'nun Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını ve savaş suçlusu olarak hapse gönderilmesini umuyorum" dedi.

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