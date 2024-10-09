Siyonist İsrail hastaneleri vurmakla tehdit etti: Gazze’de insani kriz büyüyor

Hamas'tan yapılan açıklamada, şunlar belirtildi: "İsrail ordusunun Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin tahliye edilmesi yönündeki tehditleri ve uyarıları, İsrail hükümetinin gerçekleştirmeye çalıştığı sürgün planlarını uygulamaya yönelik suç girişimidir. Hastanelere yönelik bu terör tehdidi ve hastanelerin bombalama, saldırı ve doğrudan hedef alma baskısı altında tahliye edilmesi, aralarında kadınlar, yaşlılar ve çocukların bulunduğu binlerce hasta ve yaralı için bir ölüm hükmüdür."