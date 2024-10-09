Giriş Tarihi: 09.10.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
14:41
Siyonist İsrail hastaneleri vurmakla tehdit etti: Gazze’de insani kriz büyüyor
İşgalci İsrail, Gazze halkını zorunlu göçe tabi tutmaya devam ediyor. Bölgeyi ilhak edebilmek için sivillere tahliye emirleri yayınlayıp bölgenin boşaltılmasını talep etti. Talebi yerine getirilmezse Filistin halkını katletmekten çekinmeyeceğini dile getirdi. Öte yandan, Filistin'deki insani kriz her geçen gün daha da büyüyor. Bölgedeki kötü koşullar, birçok hastalığa ve ölüme neden oluyor.