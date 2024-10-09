Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Siyonist İsrail hastaneleri vurmakla tehdit etti: Gazze’de insani kriz büyüyor
Giriş Tarihi: 09.10.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:41

Siyonist İsrail hastaneleri vurmakla tehdit etti: Gazze’de insani kriz büyüyor

İşgalci İsrail, Gazze halkını zorunlu göçe tabi tutmaya devam ediyor. Bölgeyi ilhak edebilmek için sivillere tahliye emirleri yayınlayıp bölgenin boşaltılmasını talep etti. Talebi yerine getirilmezse Filistin halkını katletmekten çekinmeyeceğini dile getirdi. Öte yandan, Filistin'deki insani kriz her geçen gün daha da büyüyor. Bölgedeki kötü koşullar, birçok hastalığa ve ölüme neden oluyor.

AJANSLAR
Siyonist İsrail hastaneleri vurmakla tehdit etti: Gazze’de insani kriz büyüyor

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'den bu yana aralıksız katliamlarını sürdürüyor. İsrail'in 369 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bini geçti. Filistin topraklarını ilhak edebilmek için bölge halkını soykırıma uğratan İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi boşaltılmazsa katliamı devam ettireceğini duyurdu.

Siyonist İsrail hastaneleri vurmakla tehdit etti: Gazze’de insani kriz büyüyor

"KATLİAM TEKRARLANACAK" TEHDİDİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 200 bini aşkın Filistinliden, katliam yapacağı tehdidiyle evlerini boşaltmalarını ve bölgeden göç etmelerini istediği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki "Kemal Advan", "Endonezya" ve "El-Avde" hastanelerinin boşaltılmasını istemiş aksi takdirde Şifa Hastanesi'nde yaşanan yıkım, ölüm ve gözaltıların burada da tekrarlanacağı tehdidinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Siyonist İsrail hastaneleri vurmakla tehdit etti: Gazze’de insani kriz büyüyor

İSRAİL'İN SÜRGÜN PLANI

Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastanenin tahliye edilmesi yönündeki uyarısını, "sürgün planını uygulamaya yönelik suç teşebbüsü" olarak nitelendirdi.

Siyonist İsrail hastaneleri vurmakla tehdit etti: Gazze’de insani kriz büyüyor

Hamas'tan yapılan açıklamada, şunlar belirtildi: "İsrail ordusunun Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin tahliye edilmesi yönündeki tehditleri ve uyarıları, İsrail hükümetinin gerçekleştirmeye çalıştığı sürgün planlarını uygulamaya yönelik suç girişimidir. Hastanelere yönelik bu terör tehdidi ve hastanelerin bombalama, saldırı ve doğrudan hedef alma baskısı altında tahliye edilmesi, aralarında kadınlar, yaşlılar ve çocukların bulunduğu binlerce hasta ve yaralı için bir ölüm hükmüdür."

Siyonist İsrail hastaneleri vurmakla tehdit etti: Gazze’de insani kriz büyüyor

Hamas, "Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kurumları bu suçu durdurmak için derhal harekete geçmeye, tıbbi merkezleri ve hastaneleri korumak için önlemler almaya, ayrıca bu merkezlere yakıt, ekipman ve tıbbi malzeme temin edilmesi için çalışmaya" çağırdı.

SON DAKİKA