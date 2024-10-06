Giriş Tarihi: 06.10.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
06:33
Siyonist İsrail havadan katlediyor! Lübnan’da camiler hastaneler hedefte: Can kayıpları 2 bini aştı
Gazze'ye 1 yıldır soykırım uygulayan siyonist İsrail, Lübnan'da karadan ilerleyemeyince havadan hastaneleri, göç yollarını ve camileri hedef alıyor. İşgalciler, Lübnan'ın kuzeyine de ilk hava saldırısını düzenledi. Beyrut'taki yıkım ise her geçen gün büyüyor. 23 Eylül'den sonra saldırılar şiddetlenirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre can kaybı 2 bin 23'e yükseldi. Ölenlerin 127'si çocuk, 261'i kadın oldu. Yaralı sayısının ise 9 bin 535'e çıktığı bildirildi.