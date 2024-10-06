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Haberler Galeri Siyonist İsrail havadan katlediyor! Lübnan’da camiler hastaneler hedefte: Can kayıpları 2 bini aştı
Giriş Tarihi: 06.10.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 06:33

Siyonist İsrail havadan katlediyor! Lübnan’da camiler hastaneler hedefte: Can kayıpları 2 bini aştı

Gazze'ye 1 yıldır soykırım uygulayan siyonist İsrail, Lübnan'da karadan ilerleyemeyince havadan hastaneleri, göç yollarını ve camileri hedef alıyor. İşgalciler, Lübnan'ın kuzeyine de ilk hava saldırısını düzenledi. Beyrut'taki yıkım ise her geçen gün büyüyor. 23 Eylül'den sonra saldırılar şiddetlenirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre can kaybı 2 bin 23'e yükseldi. Ölenlerin 127'si çocuk, 261'i kadın oldu. Yaralı sayısının ise 9 bin 535'e çıktığı bildirildi.

Siyonist İsrail havadan katlediyor! Lübnan’da camiler hastaneler hedefte: Can kayıpları 2 bini aştı

Gazze Şeridi'ndeki soykırımına devam eden siyonist İsrail rejiminin Lübnan'daki saldırıları sürüyor. 23 Eylül'den bu yana karadan ve havadan ülkenin güneyine saldıran işgalci İsrail, dün ilk kez Lübnan'ın kuzeyini de hedef aldı.

Siyonist İsrail havadan katlediyor! Lübnan’da camiler hastaneler hedefte: Can kayıpları 2 bini aştı

Trablus kentinde Hamas'ın üst düzey isimlerinden Saeed Atallah ile birlikte eşi ve iki çocuğunun da hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

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Siyonist İsrail havadan katlediyor! Lübnan’da camiler hastaneler hedefte: Can kayıpları 2 bini aştı

İşgal ordusu Lübnan'ın güneyinde ise hastaneler ve göç yollarının ardından camileri de hedef almaya başladı.

Siyonist İsrail havadan katlediyor! Lübnan’da camiler hastaneler hedefte: Can kayıpları 2 bini aştı

SAĞLIKÇILAR HEDEFTE

Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresini bombaladılar. Saldırı sonucunda çok sayıda sağlık personeli ve hemşire yaralandı.

Siyonist İsrail havadan katlediyor! Lübnan’da camiler hastaneler hedefte: Can kayıpları 2 bini aştı

Hastanelerin ve ambulansların direkt hedef alınmasının ardından ülkenin güneyindeki dört hastanenin operasyonları durduruldu.

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