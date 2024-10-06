Siyonist İsrail havadan katlediyor! Lübnan’da camiler hastaneler hedefte: Can kayıpları 2 bini aştı

Gazze Şeridi'ndeki soykırımına devam eden siyonist İsrail rejiminin Lübnan'daki saldırıları sürüyor. 23 Eylül'den bu yana karadan ve havadan ülkenin güneyine saldıran işgalci İsrail, dün ilk kez Lübnan'ın kuzeyini de hedef aldı.



