Giriş Tarihi: 01.08.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
07:42
Siyonist İsrail, sadece Haniye’yi değil insanlığı da katletti! Katiller ordusu Orta Doğu'yu yakmaya kararlı
Mazlum Gazze halkının sesini dünyaya duyurmaya çalışan Hamas lideri İsmail Haniye, 1963'te Gazze Şeridi'ndeki Eş Şati Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. 300 gündür süren Gazze katliamlarında 3 oğlu, 4 torunu dâhil ailesinden 60 kişiyi kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in alçak saldırısında şehit edildi. Saldırının Tahran'da işlenmesi İran'daki güvenlik zafiyetlerini de gözler önüne serdi. Haniye'nin katledilmesi Müslüman coğrafyada infial yarattı. Protestolarda siyonist İsrail ve suç ortağı ABD lanetlendi.