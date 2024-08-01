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Haberler Galeri Siyonist İsrail, sadece Haniye’yi değil insanlığı da katletti! Katiller ordusu Orta Doğu'yu yakmaya kararlı
Giriş Tarihi: 01.08.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 07:42

Siyonist İsrail, sadece Haniye’yi değil insanlığı da katletti! Katiller ordusu Orta Doğu'yu yakmaya kararlı

Mazlum Gazze halkının sesini dünyaya duyurmaya çalışan Hamas lideri İsmail Haniye, 1963'te Gazze Şeridi'ndeki Eş Şati Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. 300 gündür süren Gazze katliamlarında 3 oğlu, 4 torunu dâhil ailesinden 60 kişiyi kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in alçak saldırısında şehit edildi. Saldırının Tahran'da işlenmesi İran'daki güvenlik zafiyetlerini de gözler önüne serdi. Haniye'nin katledilmesi Müslüman coğrafyada infial yarattı. Protestolarda siyonist İsrail ve suç ortağı ABD lanetlendi.

Siyonist İsrail, sadece Haniye’yi değil insanlığı da katletti! Katiller ordusu Orta Doğu’yu yakmaya kararlı

Arkasında ABD ve Avrupa ülkelerini alan siyonist İsrail rejimi, Gazze'deki soykırımını bölgeye yaymakta kararlı. 7 Ekim 2023'ten beri yani tam 300 gündür Gazze Şeridi'ni kan gölüne çeviren İsrail, dün ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi öldürdü.

Siyonist İsrail, sadece Haniye’yi değil insanlığı da katletti! Katiller ordusu Orta Doğu’yu yakmaya kararlı

62 yaşındaki Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı için Tahran'da bulunuyordu.
Suikast gece yarısı 02.00 sularında gerçekleştirildi.

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Siyonist İsrail, sadece Haniye’yi değil insanlığı da katletti! Katiller ordusu Orta Doğu’yu yakmaya kararlı

Haniye, başkent Tahran'ın kuzeyinde gazilerin kaldığı bir yerde konaklıyordu.
Haniye'nin konakladığı ev hedef alındı.
Saldırıda Hamas lideri ile bir koruma da yaşamını yitirdi.

Siyonist İsrail, sadece Haniye’yi değil insanlığı da katletti! Katiller ordusu Orta Doğu’yu yakmaya kararlı

Hamas liderinin İran Cumhurbaşkanı'nın törenine katılmasından saatler sonra öldürülmesinin ardından Tahran yönetimindeki güvenlik zafiyeti eleştirilerin hedefi oldu.
Haniye öldürülmeden saatler önce, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmüştü.

Siyonist İsrail, sadece Haniye’yi değil insanlığı da katletti! Katiller ordusu Orta Doğu’yu yakmaya kararlı

FÜZE Mİ BOMBA MI?

Haniye'nin Tahran'da konakladığı evin füzeyle mi hedef alındığı yoksa bomba düzeneğinin mi kurulduğu netleşmedi.
Batı medyasına göre ev, güdümlü füze ile vuruldu.
İsrail savaş uçaklarının İran hava sahasının dışından güdümlü füzeyi ateşlediğinin inanıldığı kaydedildi.

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