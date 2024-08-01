Siyonist İsrail, sadece Haniye’yi değil insanlığı da katletti! Katiller ordusu Orta Doğu’yu yakmaya kararlı

Arkasında ABD ve Avrupa ülkelerini alan siyonist İsrail rejimi, Gazze'deki soykırımını bölgeye yaymakta kararlı. 7 Ekim 2023'ten beri yani tam 300 gündür Gazze Şeridi'ni kan gölüne çeviren İsrail, dün ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi öldürdü.



