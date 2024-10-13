Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Siyonist İsrail sınır tanımıyor! BM barış gücüne saldırı sonrası gelen ateşkes taleplerini reddetti!
Giriş Tarihi: 13.10.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 12:04

Siyonist İsrail sınır tanımıyor! BM barış gücüne saldırı sonrası gelen ateşkes taleplerini reddetti!

Siyonist İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı işgal girişimi Lübnan ile devam etti. Hukuk ve kanun tanımadan katliam yapan İsrail, bu kez de BM barış gücünü hedef seçti. Ardı ardına yaşanan BM üslerine yönelik saldırı sonrası dünyadan tepkiler yükseldi. Ancak katil İsrail, başta ABD olmak üzere tüm ülkelerden gelen ateşkes taleplerini reddetti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Siyonist İsrail sınır tanımıyor! BM barış gücüne saldırı sonrası gelen ateşkes taleplerini reddetti!

Katil İsrail, 7 Ekim'de başlattığı Gazze işgalinde adeta 21. Yüzyıl'ın soykırımına imza attı. Çoğu kadın ve çocuk başta olmak üzere 40 binden fazla masum sivili hayattan kopardı. ABD ve Batılı ülkelerin desteğini alan İsrail'in yeni hedefi ise Lübnan'dı. Geçtiğimiz günlerde Lübnan'a karşı işgal girişimi başlatan ancak Hizbullah'ın karşılık vermesi sonucu bölgede büyük bir ilerleme kaydedemeyen İsrail, gözünü kararttı! Katil İsrail'in sivil ayrımı yapmadığı zaten bilinen bir gerçekti. Şimdi ise daha da ileri giderek BM barış gücüne saldırdılar.

Siyonist İsrail sınır tanımıyor! BM barış gücüne saldırı sonrası gelen ateşkes taleplerini reddetti!

BU KEZ BM PERSONELİNİ HEDEF ALDILAR

Hizbullah, pazar günü yaptığı açıklamada, güney Lübnan'daki Ramiya köyüne sızmaya çalışan işgalci İsrail askerleriyle çatıştığını duyurdu. Siyonist İsrail, Hizbullah'la tırmanan çatışmasında üçüncü bir Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü personelini yaraladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Siyonist İsrail sınır tanımıyor! BM barış gücüne saldırı sonrası gelen ateşkes taleplerini reddetti!

İsrail'in, Güney Lübnan'daki BM barış gücüne yönelik saldırısı dünyada da büyük yankı uyandırdı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Batı ülkeleri saldırıları kınadı. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) saldırıyı "ciddi bir gelişme" olarak vurguladı. UNIFIL, BM personelinin can ve mal güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini aktardı.

Siyonist İsrail sınır tanımıyor! BM barış gücüne saldırı sonrası gelen ateşkes taleplerini reddetti!

SİYONİST İSRAİL ÖNÜNE GELEN HER HEDEFE SALDIRIYOR

Lübnan'daki BM Barış Gücü Misyonu (UNIFIL) cumartesi günü yaptığı açıklamada, üçüncü bir barış gücü personelinin cuma günü İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandığını açıkladı. UNIFIL açıklamasında ayrıca, güney Lübnan'daki Ramiya kasabasındaki mevzilerinin topçu ateşiyle vurulduğunu ve ardından gerçekleşen patlamalar nedeniyle önemli hasar gördüğü aktarıldı.

Siyonist İsrail sınır tanımıyor! BM barış gücüne saldırı sonrası gelen ateşkes taleplerini reddetti!

Daha önce de cuma günü Güney Lübnan'daki Naqoura'da bulunan UNIFIL'ın ana üssünde bulunan gözetleme kulesinin yakınında İsrail'in düzenlediği bir saldırıyla iki BM barış gücü askeri yaralandı. Barış gücünün bölgede 10.000'den fazla personeli var ve en büyük katkıyı İtalya, Fransa, Malezya, Endonezya ve Hindistan sağlıyor.

SON DAKİKA