Siyonist İsrail sınır tanımıyor! BM barış gücüne saldırı sonrası gelen ateşkes taleplerini reddetti!

Katil İsrail, 7 Ekim'de başlattığı Gazze işgalinde adeta 21. Yüzyıl'ın soykırımına imza attı. Çoğu kadın ve çocuk başta olmak üzere 40 binden fazla masum sivili hayattan kopardı. ABD ve Batılı ülkelerin desteğini alan İsrail'in yeni hedefi ise Lübnan'dı. Geçtiğimiz günlerde Lübnan'a karşı işgal girişimi başlatan ancak Hizbullah'ın karşılık vermesi sonucu bölgede büyük bir ilerleme kaydedemeyen İsrail, gözünü kararttı! Katil İsrail'in sivil ayrımı yapmadığı zaten bilinen bir gerçekti. Şimdi ise daha da ileri giderek BM barış gücüne saldırdılar.