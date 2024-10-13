Giriş Tarihi: 13.10.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
12:04
Siyonist İsrail sınır tanımıyor! BM barış gücüne saldırı sonrası gelen ateşkes taleplerini reddetti!
Siyonist İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı işgal girişimi Lübnan ile devam etti. Hukuk ve kanun tanımadan katliam yapan İsrail, bu kez de BM barış gücünü hedef seçti. Ardı ardına yaşanan BM üslerine yönelik saldırı sonrası dünyadan tepkiler yükseldi. Ancak katil İsrail, başta ABD olmak üzere tüm ülkelerden gelen ateşkes taleplerini reddetti.