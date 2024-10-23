Giriş Tarihi: 23.10.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024
12:24
Siyonist İsrail uyarıları dikkate almıyor: İnsani yardım girişleri engellendi
Katil İsrail, uluslararası hukuka aykırı davranışlarına devam ediyor. Dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze'nin kuzeyine insani yardımı ulaştırmıyor. Daha yeni ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Siyonist rejim, bu konuya dikkat edeceklerini belirtmişti. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İşgalci İsrail'in planlanan yardımlardan birçoğunun girişine izin vermediğini aktardı.