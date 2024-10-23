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Haberler Galeri Siyonist İsrail uyarıları dikkate almıyor: İnsani yardım girişleri engellendi
Giriş Tarihi: 23.10.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:24

Siyonist İsrail uyarıları dikkate almıyor: İnsani yardım girişleri engellendi

Katil İsrail, uluslararası hukuka aykırı davranışlarına devam ediyor. Dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze'nin kuzeyine insani yardımı ulaştırmıyor. Daha yeni ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Siyonist rejim, bu konuya dikkat edeceklerini belirtmişti. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İşgalci İsrail'in planlanan yardımlardan birçoğunun girişine izin vermediğini aktardı.

AA
Siyonist İsrail uyarıları dikkate almıyor: İnsani yardım girişleri engellendi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in saldırıları ve ablukasını yoğunlaştırdığı Gazze'nin kuzeyindeki insani yardımlarla ilgili son duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

Siyonist İsrail uyarıları dikkate almıyor: İnsani yardım girişleri engellendi

YARDIM TALEBİ REDDEDİLDİ

Ekimde Gazze'nin kuzeyine yalnızca bir miktar yardım girdiğini kaydeden Laerke, 6-20 Ekim tarihlerinde bölgedeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'ya koordineli insani yardım hareketleri için 28 talebin İsrail yetkilileri tarafından reddedildiğini ve 7 talebin engellendiğini belirtti.

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Siyonist İsrail uyarıları dikkate almıyor: İnsani yardım girişleri engellendi

OCHA Sözcüsü Laerke, "İsrailli yetkililer, ekim ayının ilk 20 gününde Gazze'nin güneyindeki kontrol noktasından kuzeye planlanan 66 insani yardım misyonundan yalnızca 4'üne izin verdi. Bu ayın ilk iki haftasında yardım girişimlerinin yüzde 85'i reddedildi. 2-15 Ekim tarihlerinde hiçbir gıda yardımının girmesine izin verilmedi." ifadelerini kullandı.

Siyonist İsrail uyarıları dikkate almıyor: İnsani yardım girişleri engellendi

ACİL DESTEK LAZIM

Laerke, OCHA ekiplerinin 19 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki birkaç bölgeyi ziyaret ettiğini kaydederek ekiplerin, buradaki aşırı kalabalık nedeniyle acilen barınma desteğine ihtiyaç duyulduğunu ve bazı yerinden edilmiş kişilerin artık tuvaletlerde yaşadığını aktardığını belirtti.

Siyonist İsrail uyarıları dikkate almıyor: İnsani yardım girişleri engellendi

BM, uluslararası bir sivil toplum örgütü ve Filistin Kızılayından oluşan bir ekibin, İsrail güçleri tarafından defalarca reddedildiğini veya engellendiklerini bildiren Laerke, bu uluslararası koalisyonun 12 Ekim'de 9 ayrı girişimin ardından Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan ve es-Sahabe Doğum Hastanelerine ulaşabildiğine işaret etti.

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