Siyonist İsrail uyarıları dikkate almıyor: İnsani yardım girişleri engellendi

BM, uluslararası bir sivil toplum örgütü ve Filistin Kızılayından oluşan bir ekibin, İsrail güçleri tarafından defalarca reddedildiğini veya engellendiklerini bildiren Laerke, bu uluslararası koalisyonun 12 Ekim'de 9 ayrı girişimin ardından Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan ve es-Sahabe Doğum Hastanelerine ulaşabildiğine işaret etti.