Giriş Tarihi: 14.11.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024
13:26
Siyonist İsrail yeni bir plan için harekete geçti! Netanyahu ABD seçimlerini beklemiş: Trump’a ‘hediye’ yolda!
Geçen hafta yapılan ABD başkanlık seçimini Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazanmıştı. Yeni görevine Ocak 2025 yılında başlaması beklenilen Trump'ın erken bir dış politika zaferi kazanabilmesi için İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bazı planları olduğu ortaya çıktı. Siyonist rejim, Lübnan'da ateşkesi sağlamak için harekete geçti. Tel Aviv, yeni ABD Başkanı için büyük bir "hediye" hazırlıyor.