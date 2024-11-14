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Haberler Galeri Siyonist İsrail yeni bir plan için harekete geçti! Netanyahu ABD seçimlerini beklemiş: Trump’a ‘hediye’ yolda!
Giriş Tarihi: 14.11.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:26

Siyonist İsrail yeni bir plan için harekete geçti! Netanyahu ABD seçimlerini beklemiş: Trump’a ‘hediye’ yolda!

Geçen hafta yapılan ABD başkanlık seçimini Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazanmıştı. Yeni görevine Ocak 2025 yılında başlaması beklenilen Trump'ın erken bir dış politika zaferi kazanabilmesi için İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bazı planları olduğu ortaya çıktı. Siyonist rejim, Lübnan'da ateşkesi sağlamak için harekete geçti. Tel Aviv, yeni ABD Başkanı için büyük bir "hediye" hazırlıyor.

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Siyonist İsrail yeni bir plan için harekete geçti! Netanyahu ABD seçimlerini beklemiş: Trump’a ‘hediye’ yolda!

ABD'de gerçekleşen seçimler sonucunda yeni başkanın belli olmasıyla Siyonist İsrail harekete geçti. Yeni bir planı uygulamaya koymayı amaçlayan Netanyahu, Cumhuriyetçi yönetim ile şimdiden görüşmelere başladı.

Siyonist İsrail yeni bir plan için harekete geçti! Netanyahu ABD seçimlerini beklemiş: Trump’a ‘hediye’ yolda!

HEM ESKİ YÖNETİMLE HEM DE YENİ YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Netanyahu'nun Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, pazar günü ABD turunun ilk durağı olan Trump'ın bulunduğu Florida Eyaleti'ndeki Mar-a-Lago'ya, ardından Beyaz Saray'a giderek Biden yönetimi yetkililerini Lübnan'ın durumu hakkında bilgilendirdi. Bu gelişme, Trump'ın seçim zaferinin ardından Amerika'nın siyasi ağırlık merkezinin ne kadar hızlı değiştiğine işaret ediyor.

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Siyonist İsrail yeni bir plan için harekete geçti! Netanyahu ABD seçimlerini beklemiş: Trump’a ‘hediye’ yolda!

ERKEN DIŞ POLİTİKA ZAFERİ

Bazı İsrailli yetkililere göre, Dermer, ABD'nin seçilmiş yeni Başkanı Donald Trump ve Eski Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Jared Kushner'a, Lübnan'da ateşkesi sağlamak için acele ettiklerini belirtti. Buradaki İsrail amacının Trump'a erken bir dış politika zaferi kazandırmak olduğu aktarıldı.

Siyonist İsrail yeni bir plan için harekete geçti! Netanyahu ABD seçimlerini beklemiş: Trump’a ‘hediye’ yolda!

TRUMP'A HEDİYE

The Washington Post'a anonimlik kaydıyla konuşan bir İsrailli yetkili, "İsrail'in Trump'a bir şey hediye edeceğine dair bir anlayış var. Ocak ayında Lübnan konusunda bir anlayış olacak." ifadelerini kullandı.

Siyonist İsrail yeni bir plan için harekete geçti! Netanyahu ABD seçimlerini beklemiş: Trump’a ‘hediye’ yolda!

BIDEN'A SADAKATİ YOK

Başkan Barack Obama döneminde İsrail-Filistin müzakereleri için özel elçi olarak görev yapmış Frank Lowenstein "Netanyahu'nun Biden'a sadakati yok ve tamamen Trump'ın gözüne girmeye odaklanacak." açıklamasında bulundu.

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