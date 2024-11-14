Siyonist İsrail yeni bir plan için harekete geçti! Netanyahu ABD seçimlerini beklemiş: Trump’a ‘hediye’ yolda!

HEM ESKİ YÖNETİMLE HEM DE YENİ YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Netanyahu'nun Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, pazar günü ABD turunun ilk durağı olan Trump'ın bulunduğu Florida Eyaleti'ndeki Mar-a-Lago'ya, ardından Beyaz Saray'a giderek Biden yönetimi yetkililerini Lübnan'ın durumu hakkında bilgilendirdi. Bu gelişme, Trump'ın seçim zaferinin ardından Amerika'nın siyasi ağırlık merkezinin ne kadar hızlı değiştiğine işaret ediyor.