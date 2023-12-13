Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Siyonist İsrail'den savaş suçu itirafı! "Fosfor bombası kullanıyoruz"
Giriş Tarihi: 13.12.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 06:39

Siyonist İsrail'den savaş suçu itirafı! "Fosfor bombası kullanıyoruz"

ABD'den aldığı destekle Gazze katliamlarını arsızca sürdüren siyonist İsrail rejimi artık işlediği savaş suçlarını saklama çabası da göstermiyor. Amerikan medyasının yayımladığı 'beyaz fosfor kullanımı'na dair kanıtlar ve kamuoyunun baskısıyla köşeye sıkışan ABD, İsrail'e sordu. İsrail'den gelen yanıt, pişkinliğin bu kadarına 'pes' dedirtti: Evet! Fosfor bombası askeri envanterimizde var

Siyonist İsrail’den savaş suçu itirafı! Fosfor bombası kullanıyoruz

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında fosfor bombası kullandığı artık idda değil kanıtlanmış bir gerçek. Amerikan Washington Post Gazetesi, İsrail'in ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaştı.

Siyonist İsrail’den savaş suçu itirafı! Fosfor bombası kullanıyoruz

Uluslararası Af Örgütü de Gazze'de beyaz fosfor kullanıldığını kanıtlarıyla ortaya koymuştu. İnsan Hakları İzleme Örgütü de İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Siyonist İsrail’den savaş suçu itirafı! Fosfor bombası kullanıyoruz

Gazze'de 8 Aralık'ta Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki bir okula düzenlenen saldırıda fosfor bombası kullanıldığı belirlenmişti.

Siyonist İsrail’den savaş suçu itirafı! Fosfor bombası kullanıyoruz

ABD yönetimi, Amerikan medyasında konuyla ilgili çıkan haberler ve kamuoyunun tepkisi üzerine, "Haberleri gördük, endişeliyiz.

Siyonist İsrail’den savaş suçu itirafı! Fosfor bombası kullanıyoruz

Bilgi almak için İsrail tarafına sorular soracağız" açıklaması yapmak zorunda kaldı. İsrail ordusundan beklenen yanıt ise büyük bir pişkinlikle geldi.

SON DAKİKA