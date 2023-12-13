Giriş Tarihi: 13.12.2023 06:36
Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
06:39
Siyonist İsrail'den savaş suçu itirafı! "Fosfor bombası kullanıyoruz"
ABD'den aldığı destekle Gazze katliamlarını arsızca sürdüren siyonist İsrail rejimi artık işlediği savaş suçlarını saklama çabası da göstermiyor. Amerikan medyasının yayımladığı 'beyaz fosfor kullanımı'na dair kanıtlar ve kamuoyunun baskısıyla köşeye sıkışan ABD, İsrail'e sordu. İsrail'den gelen yanıt, pişkinliğin bu kadarına 'pes' dedirtti: Evet! Fosfor bombası askeri envanterimizde var