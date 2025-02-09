Giriş Tarihi: 09.02.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
14:30
Siyonist İsrail’in bir propagandası daha çöktü! “Yok ettik” demişlerdi
İşgalci İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılarda Hamas'a büyük darbe vurduğunu ve Filistinli grubun tünellerini yıktığını iddia etmişti. Ancak dün gerçekleşen esir takasının beşinci turunda ortaya çıkan görüntüler tam aksini gösterdi. Siyonistlerin bir yalanı daha çürürken, paylaşılan bir başka görüntüdeki detay ise İsrail basınının gözünden kaçmadı.