Siyonist İsrail’in bir propagandası daha çöktü! “Yok ettik” demişlerdi

Videoda serbest bırakılan Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'nin Gazze'de bulunan tüneldeki görüntüleri yer aldı. Esirlerin Kızılhaç'a teslim edilmeden önce tünelde ilerledikleri anların bulunduğu görüntüde, bölgenin merkezinde yer alan Deir el-Balah şehrinin Selahaddin Caddesi'nde gerçekleştirilen törenden de kesitler yer aldı.