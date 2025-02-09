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Haberler Galeri Siyonist İsrail’in bir propagandası daha çöktü! “Yok ettik” demişlerdi
Giriş Tarihi: 09.02.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:30

Siyonist İsrail’in bir propagandası daha çöktü! “Yok ettik” demişlerdi

İşgalci İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılarda Hamas'a büyük darbe vurduğunu ve Filistinli grubun tünellerini yıktığını iddia etmişti. Ancak dün gerçekleşen esir takasının beşinci turunda ortaya çıkan görüntüler tam aksini gösterdi. Siyonistlerin bir yalanı daha çürürken, paylaşılan bir başka görüntüdeki detay ise İsrail basınının gözünden kaçmadı.

AJANSLAR
Siyonist İsrail’in bir propagandası daha çöktü! Yok ettik demişlerdi

Hamas, cumartesi günü Gazze'deki esir takası anlaşmasının beşinci turu kapsamında 3 İsrailli esiri serbest bıraktı.

Siyonist İsrail’in bir propagandası daha çöktü! Yok ettik demişlerdi

TÜNEL GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları salıverilen İsrailli esirlerin tüneldeki görüntülerini paylaştı.

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Siyonist İsrail’in bir propagandası daha çöktü! Yok ettik demişlerdi

Videoda serbest bırakılan Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'nin Gazze'de bulunan tüneldeki görüntüleri yer aldı. Esirlerin Kızılhaç'a teslim edilmeden önce tünelde ilerledikleri anların bulunduğu görüntüde, bölgenin merkezinde yer alan Deir el-Balah şehrinin Selahaddin Caddesi'nde gerçekleştirilen törenden de kesitler yer aldı.

Siyonist İsrail’in bir propagandası daha çöktü! Yok ettik demişlerdi

SİYONİSTLERİN BİR YALANI DAHA ÇÜRÜDÜ

Bu görüntülerin paylaşılması Siyonist İsrail'in bir yalanını daha ortaya çıkardı. İsrail'in "tünellerin tamamını yıktık" açıklamasının gerçeği yansıtmadığı gözler önüne serilmiş oldu.

Siyonist İsrail’in bir propagandası daha çöktü! Yok ettik demişlerdi

İsrail, geçen yıl Gazze'nin kuzeyindeki Hamas'a ait tünellerin tamamını yıktığını açıklamıştı.

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