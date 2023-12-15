Giriş Tarihi: 15.12.2023 19:11
Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
19:11
Siyonist lobinin 'cadı avı' ortaya çıktı: Silikon Vadisi'ndeki karanlık ağ ifşa oldu! "Dijital Demir Kubbe" adını verdiler
ABD'de İsrail'i eleştiren önemli kişi ve kurumları susturmak üzere örgütlenen J-Ventures adlı grubun, Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketi yöneticilerinden büyük finansörlere ve İsrailli yetkililere uzanan bir ağdan aldıkları güçle Filistin yanlısı kişileri sindirip işlerini ellerinden almaya kadar uzanan bir tür cadı avı yürüttükleri ortaya çıktı. İsrail için cadı avı yapan grup, Filistinlilere yönelik katliamı hazmedemeyip sesini yükselten isimleri tespit edip işten çıkartılmaları, gözden düşürülmeleri ve işlerinin bozulması gibi faaliyetleri örgütlüyor. Üniversitelere yönelik baskıların arkasında da yine aynı grup var!