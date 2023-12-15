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Giriş Tarihi: 15.12.2023 19:11 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 19:11

Siyonist lobinin 'cadı avı' ortaya çıktı: Silikon Vadisi'ndeki karanlık ağ ifşa oldu! "Dijital Demir Kubbe" adını verdiler

ABD'de İsrail'i eleştiren önemli kişi ve kurumları susturmak üzere örgütlenen J-Ventures adlı grubun, Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketi yöneticilerinden büyük finansörlere ve İsrailli yetkililere uzanan bir ağdan aldıkları güçle Filistin yanlısı kişileri sindirip işlerini ellerinden almaya kadar uzanan bir tür cadı avı yürüttükleri ortaya çıktı. İsrail için cadı avı yapan grup, Filistinlilere yönelik katliamı hazmedemeyip sesini yükselten isimleri tespit edip işten çıkartılmaları, gözden düşürülmeleri ve işlerinin bozulması gibi faaliyetleri örgütlüyor. Üniversitelere yönelik baskıların arkasında da yine aynı grup var!

Siyonist lobinin ’cadı avı’ ortaya çıktı: Silikon Vadisi’ndeki karanlık ağ ifşa oldu! Dijital Demir Kubbe adını verdiler

Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketi yöneticileri, büyük finansörler, İsrail hükümet yetkilileri, İsrail lobisi aktivistleri gibi yüzlerce nüfuzlu isimden oluşan grup, İsrail'i eleştiren önemli isim ve kurumları sindiriyor.

Siyonist lobinin ’cadı avı’ ortaya çıktı: Silikon Vadisi’ndeki karanlık ağ ifşa oldu! Dijital Demir Kubbe adını verdiler

SOHBET GRUBUNA SIZDILAR!

Gazeteciler Jack Poulson ve Lee Fang, ABD'nin California eyaletinde yer alan Silikon Vadisi'ndeki birçok İsrailli yönetici ve yatırımcının bulunduğu "J-Ventures Global Kibbutz Group" isimli WhatsApp sohbet grubuna sızarak, bu gruptaki konuşma ve video konferanslara erişim sağladı.

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Siyonist lobinin ’cadı avı’ ortaya çıktı: Silikon Vadisi’ndeki karanlık ağ ifşa oldu! Dijital Demir Kubbe adını verdiler

Poulson ve Fang'in Substack sitesinde yayımladıkları habere göre, İsrailli iş insanlarının "fikir alışverişinde bulunduğu ve düşmanlarının belirlendiği" bu sohbet grubunda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını medyada, akademide ve iş dünyasında savunma, lobicilik faaliyetleri ve Filistin yanlısı kişi ve kurumlara baskı stratejileri geliştiriliyor.

İsrail ordusu başta olmak İsrailli pek çok kurum ve kuruluşa maddi yardımların sağlandığı grupta, ayrıca "hasbara" olarak adlandırılan İsrail'deki kamu diplomasisinin karşı propaganda olarak nasıl kullanılacağına ve cephe gerisindeki "bilgi savaşında" atılması gereken adımlara dair video konferanslar organize ediliyor.

Siyonist lobinin ’cadı avı’ ortaya çıktı: Silikon Vadisi’ndeki karanlık ağ ifşa oldu! Dijital Demir Kubbe adını verdiler

Grupta 300'den fazla yatırımcı, teknoloji şirketi yöneticisi, üst düzey hükümet yetkilisi ve aktivistin yanı sıra İsrail merkezli internet sitesi geliştirme platformu Wix'in İsrail Genel Müdürü Batsheva Moshe, Silikon Vadisi'nin önde gelen sermayedarlarından biri kabul edilen Jeff Epstein ve İsrail Dışişleri Bakanlığının inovasyon, girişimcilik ve teknoloji başkanı olarak da görev yapan diplomat ve girişim sermayedarı Andy David gibi isimler bulunuyor.

Siyonist lobinin ’cadı avı’ ortaya çıktı: Silikon Vadisi’ndeki karanlık ağ ifşa oldu! Dijital Demir Kubbe adını verdiler

İsrailli sermayedar Oded Hermoni, hem gruba ismini veren J-Ventures isimli bir girişim projesinin genel müdürlüğünü hem de sohbet grubunun kuruculuğunu üstlenirken Dışişleri Bakanlığı yetkilisi David de iletişim ve lobi faaliyetlerine karar veren "Halkla İlişkiler/Siyasi Ekip" üyesi olarak çalışıyor.

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