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Haberler Galeri Siyonist lobinin sansür talebine boyun eğmemişti... Gözaltının sebebi tarihin en büyük dijital sızıntısı mı?
Giriş Tarihi: 25.08.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:58

Siyonist lobinin sansür talebine boyun eğmemişti... Gözaltının sebebi tarihin en büyük dijital sızıntısı mı?

Haaretz Gazetesi'nin aktardığına göre; Geçtiğimiz günlerde İsrail karşıtı bilgisayar korsanları, Siyonist rejimin sızıntıları önlemek için harcadığı olağanüstü çabalara rağmen, büyük miktarda gizli verilerin yer aldığı dosyaları ifşa etmeyi başardılar. İsrail medyası, bu sızıntıların "İsrail tarihindeki en ciddi sızıntı operasyonu olabileceğini" belirtmişti. Mesajlaşma programı Telegram üzerinden sızdırılan veriler karşısında İsrail adeta paniğe kapıldı. Verilerin silinmesi için Telegram'a baskı yapan Siyonist lobi başarısız oldu. Katil İsrail'in sansür taleplerine boyun eğmeyen Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov, önceki gün Azerbaycan'dan özel jetle gittiği Fransa'da havalimanında gözaltına alındı. Durov hakkında "Terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, toplu dolandırıcılık, kara para aklama, suçu gizleme, pedofili içerik" gibi suçlamalar yapıldı.

Siyonist lobinin sansür talebine boyun eğmemişti... Gözaltının sebebi tarihin en büyük dijital sızıntısı mı?

ON BİNLERCE HASSAS BELGE VE E-POSTA YER ALIYOR

Haaretz gazetesi, İsrail karşıtı bilgisayar korsanlarının, büyük miktarda gizli verilerin yer aldığı dosyaları sızdırmayı başardığını açıkladı. Gazeteye göre sızıntılar arasında, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere önemli İsrail kurumlarına ait on binlerce hassas belge ve e-posta yer alıyor.

Siyonist lobinin sansür talebine boyun eğmemişti... Gözaltının sebebi tarihin en büyük dijital sızıntısı mı?

İSRAİL'İN SİBER GÜVENLİĞİNİ ALT ÜST ETTİ

7 Ekim 2023'te başlayan siber saldırıların, askeri, güvenlik, hastane ve bakanlıklara kadar birçok önemli yeri hedeflediği kaydedildi. Raporda "Bu sızıntıların ölçeği, İsrail'in siber güvenliğini alt üst ederek önemli güvenlik açıklarını ortaya çıkardı" ifadesi kullanıldı. Haaretz gazetesi sızıntı soruşturması hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağın açıklamasına dayanarak, sızıntıların, İsrail güvenliği ve ekonomisine verdiği zararın gerçek boyutunun henüz tam olarak bilinmediğini vurguladı.

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Siyonist lobinin sansür talebine boyun eğmemişti... Gözaltının sebebi tarihin en büyük dijital sızıntısı mı?

Kaynak, her türden gigabaytlarca bilginin benzeri görülmemiş bir şekilde yağmalandığını belirterek "Savunma amaçlı siber güvenlik önlemlerine yapılan büyük yatırımlara rağmen, sızıntıların ölçeği muhtemelen İsrail tarihindeki en ciddi sızıntılar" diye konuştu.

Siyonist lobinin sansür talebine boyun eğmemişti... Gözaltının sebebi tarihin en büyük dijital sızıntısı mı?

TELEGRAM'DA DOLAŞIMA SOKULDU

Haartez, İran'ın İsrail'e ait hassas verileri çaldığını, İsrail'in ise çalınan verileri geri almak için interneti kısıtladığını kaydetti. Ayrıca sızıntıyı engelleyemeyen İsrail'in, nafile bir çaba içerisinde olduğu belirtildi.

Siyonist lobinin sansür talebine boyun eğmemişti... Gözaltının sebebi tarihin en büyük dijital sızıntısı mı?

TELEGRAM İSRAİL'İN SANSÜR TALEBİNİ REDDETTİ

Rapora göre; sızdırılan veriler Telegram benzeri platformlarda dolaşıma sokuldu. İsrail'in bu verileri kaldırma operasyonları başlattığı ancak Telegram'ın İsrail'in bu sansür talebini reddettiği açıklandı.

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