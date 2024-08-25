Giriş Tarihi: 25.08.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
15:58
Siyonist lobinin sansür talebine boyun eğmemişti... Gözaltının sebebi tarihin en büyük dijital sızıntısı mı?
Haaretz Gazetesi'nin aktardığına göre; Geçtiğimiz günlerde İsrail karşıtı bilgisayar korsanları, Siyonist rejimin sızıntıları önlemek için harcadığı olağanüstü çabalara rağmen, büyük miktarda gizli verilerin yer aldığı dosyaları ifşa etmeyi başardılar. İsrail medyası, bu sızıntıların "İsrail tarihindeki en ciddi sızıntı operasyonu olabileceğini" belirtmişti. Mesajlaşma programı Telegram üzerinden sızdırılan veriler karşısında İsrail adeta paniğe kapıldı. Verilerin silinmesi için Telegram'a baskı yapan Siyonist lobi başarısız oldu. Katil İsrail'in sansür taleplerine boyun eğmeyen Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov, önceki gün Azerbaycan'dan özel jetle gittiği Fransa'da havalimanında gözaltına alındı. Durov hakkında "Terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, toplu dolandırıcılık, kara para aklama, suçu gizleme, pedofili içerik" gibi suçlamalar yapıldı.