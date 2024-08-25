Siyonist lobinin sansür talebine boyun eğmemişti... Gözaltının sebebi tarihin en büyük dijital sızıntısı mı?

İSRAİL'İN SİBER GÜVENLİĞİNİ ALT ÜST ETTİ

7 Ekim 2023'te başlayan siber saldırıların, askeri, güvenlik, hastane ve bakanlıklara kadar birçok önemli yeri hedeflediği kaydedildi. Raporda "Bu sızıntıların ölçeği, İsrail'in siber güvenliğini alt üst ederek önemli güvenlik açıklarını ortaya çıkardı" ifadesi kullanıldı. Haaretz gazetesi sızıntı soruşturması hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağın açıklamasına dayanarak, sızıntıların, İsrail güvenliği ve ekonomisine verdiği zararın gerçek boyutunun henüz tam olarak bilinmediğini vurguladı.