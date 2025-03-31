Giriş Tarihi: 31.03.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
10:33
Siyonist rejimin kirli hesabı: İsrail’in Gazze planını açıkladı! ‘Sürgün projesini ciddiye almayın’
ABD Başkanı Trump'ın, Gazze'yi devralma ve bölge halkını sürgün etme önerisini duyurmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, insanlık dışı planı uygulamak için bazı adımlar atmıştı. Son gelişmeler, Filistin'in geleceği konusunda endişe yaratırken, eski bir Siyonist yetkili, tehcir projesinin saçmalık olduğunu bildirdi ve Tel Aviv hükümetinin en olası Gazze planını açıkladı.