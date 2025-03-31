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Giriş Tarihi: 31.03.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:33

Siyonist rejimin kirli hesabı: İsrail’in Gazze planını açıkladı! ‘Sürgün projesini ciddiye almayın’

ABD Başkanı Trump'ın, Gazze'yi devralma ve bölge halkını sürgün etme önerisini duyurmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, insanlık dışı planı uygulamak için bazı adımlar atmıştı. Son gelişmeler, Filistin'in geleceği konusunda endişe yaratırken, eski bir Siyonist yetkili, tehcir projesinin saçmalık olduğunu bildirdi ve Tel Aviv hükümetinin en olası Gazze planını açıkladı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Siyonist rejimin kirli hesabı: İsrail’in Gazze planını açıkladı! ‘Sürgün projesini ciddiye almayın’

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Siyonist rejimin kirli hesabı: İsrail’in Gazze planını açıkladı! ‘Sürgün projesini ciddiye almayın’

SÜRGÜN İÇİN YENİ BİR BİRİM KURULMUŞTU

Trump'ın Gazze planının ardından Netanyahu bu konuda adımlar atılacağını bildirmişti. Bu adımlardan biri olarak İsrail Savunma Bakanlığı, 22 Mart'ta yapılan Güvenlik Kabinesi Toplantısı'nda, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin sürgün edilmesine odaklanacak yeni bir birim kurulması kararının onaylandığını duyurmuştu.

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Siyonist rejimin kirli hesabı: İsrail’in Gazze planını açıkladı! ‘Sürgün projesini ciddiye almayın’

"NETANYAHU USTA BİR TAKLİTÇİ"

CNN'e röportaj veren bazı İsrailli eski ulusal güvenlik yetkilileri, Netanyahu'nun son adımlarını değerlendirdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Siyonist rejimin kirli hesabı: İsrail’in Gazze planını açıkladı! ‘Sürgün projesini ciddiye almayın’

Eski İsrail ulusal güvenlik yetkilileri, Netanyahu'nun usta bir stratejist değil, usta bir taklitçi olduğunu söyledi. Yetkililer, Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırıları sırasında makamını korumak için fırsatları değerlendirdiğini ve İsrail'de hayal edilemeyecek güçlere ulaştığını bildirdi.

Siyonist rejimin kirli hesabı: İsrail’in Gazze planını açıkladı! ‘Sürgün projesini ciddiye almayın’

"HAMAS'A KARŞI TAM ZAFER SLOGANDAN İBARET"

Üst düzey bir askeri yetkili, Netanyahu'nun Hamas'a karşı "tam zafer" istediğini ancak bu hedefin bir slogandan veya "halkın gözünü boyamaktan" ibaret olduğunu ifade etti.