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Haberler Galeri Siyonist yuvası Columbia Üniversitesi’nde skandal: Gazze isyanını böyle susturdular
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:57 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:57

Siyonist yuvası Columbia Üniversitesi’nde skandal: Gazze isyanını böyle susturdular

ABD'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiği bilinen bir gerçek. Ülke geçmişten bugüne Siyonizm karşıtı her türlü faaliyeti engellemek için büyük çaba gösterdi. Özellikle "özgürlüğün kalesi" olarak nitelendirilen üniversiteler dahi katliamın arkasında durdu ve Filistin yanlısı protestoları susturdu. Yakın zamanda da en bilinen eğitim kurumlarından Columbia'ya bağlı Bernard Koleji utanç verici bir karara imza atarak 57 yıl sonra ilk kez 2 öğrenciyi siyasi bir nedenle okuldan attı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Siyonist yuvası Columbia Üniversitesi’nde skandal: Gazze isyanını böyle susturdular

Nisan ayı ortalarında ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, okulun, İsrail'in işgalini ve Gazze'deki soykırımını destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Siyonist yuvası Columbia Üniversitesi’nde skandal: Gazze isyanını böyle susturdular

POLİS ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNÜ BASMIŞTI

Rektörlük, eylemlerin ikinci gününde New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almıştı.

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Siyonist yuvası Columbia Üniversitesi’nde skandal: Gazze isyanını böyle susturdular

FİLİSTİN YANLISI ÖĞRENCİLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

Siyonist yuvası Columbia Üniversitesi’nde skandal: Gazze isyanını böyle susturdular

ABD ÜNİVERSİTESİNDEN UTANÇ VERİCİ KARAR

Columbia Üniversitesi'nde ve ona bağlı kuruluşlarda protestolar sürerken, eğitim kurumu skandal bir karara imza attı. Columbia Üniversitesi'ne bağlı Barnard Koleji'nden iki öğrenci, "derse müdahale ettikleri" gerekçesiyle okuldan atıldı.

Siyonist yuvası Columbia Üniversitesi’nde skandal: Gazze isyanını böyle susturdular

YALANLARLA DOLU TARİH DERSİNİ PROTESTO ETTİLER

Columbia Üniversitesi'ne bağlı Barnard Koleji'nden bir grup öğrenci, 21 Ocak'ta bahar döneminin ilk gününde "modern İsrail tarihi" dersini, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı meselesinden kaçındığı ve Gazze'de devam eden soykırımı örtbas ettiği için protesto etti.

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