Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
10:57
Siyonist yuvası Columbia Üniversitesi’nde skandal: Gazze isyanını böyle susturdular
ABD'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiği bilinen bir gerçek. Ülke geçmişten bugüne Siyonizm karşıtı her türlü faaliyeti engellemek için büyük çaba gösterdi. Özellikle "özgürlüğün kalesi" olarak nitelendirilen üniversiteler dahi katliamın arkasında durdu ve Filistin yanlısı protestoları susturdu. Yakın zamanda da en bilinen eğitim kurumlarından Columbia'ya bağlı Bernard Koleji utanç verici bir karara imza atarak 57 yıl sonra ilk kez 2 öğrenciyi siyasi bir nedenle okuldan attı.