Siyonist yuvası Columbia Üniversitesi’nde skandal: Gazze isyanını böyle susturdular

YALANLARLA DOLU TARİH DERSİNİ PROTESTO ETTİLER

Columbia Üniversitesi'ne bağlı Barnard Koleji'nden bir grup öğrenci, 21 Ocak'ta bahar döneminin ilk gününde "modern İsrail tarihi" dersini, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı meselesinden kaçındığı ve Gazze'de devam eden soykırımı örtbas ettiği için protesto etti.