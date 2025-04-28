Siyonistler Gazze’de çıkmaza girdi: İsrail halkı kandırılıyor! ‘Ordu Hamas’ı yenemez!’

"İSRAİL HAMAS'I YENEMEZ"

Brik, "İsrail ordusunun şu anda Hamas'ı yenme kapasitesi yok. Bu yüzden Gazze'deki tüm bu yıkım zafer izlenimi yaratmaya yönelik. Bu izlenim, siyasi ve askeri liderlerin halkı yanıltmasıyla güçleniyor." ifadelerine yer verdi.