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Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 10:04

Siyonistler Gazze’de çıkmaza girdi: İsrail halkı kandırılıyor! ‘Ordu Hamas’ı yenemez!’

İsrail, sıklıkla Gazze'de Hamas'ı yenip Filistin direnişini kıracaklarını iddia ediyor. Bölgede bu amaçla çeşitli askeri operasyonlara girişen Tel Aviv, şu ana kadar kayda değer bir başarı elde edemedi. Bu durum Siyonist orduda çatlaklara neden oldu. Emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, açık açık İsrail ordusunun Hamas'ı yenemediği, Gazze'deki yıkımın sahte bir zafer izlenimi vermek için yapıldığını bildirdi.

AA
Siyonistler Gazze’de çıkmaza girdi: İsrail halkı kandırılıyor! ‘Ordu Hamas’ı yenemez!’

İsrail Ordusunda Şikayet Komitesi Başkanı olarak görev yapan eski Tümgeneral Yitzhak Brik, Maariv gazetesinde "İsrail ordusu Hamas'ı neden yenemiyor?" başlıklı makalesinde, Gazze'deki yıkımın "gerçek bir zaferin elde edilemediğini halktan saklamak için" yapıldığını ifade etti.

Siyonistler Gazze’de çıkmaza girdi: İsrail halkı kandırılıyor! ‘Ordu Hamas’ı yenemez!’

"İSRAİL HAMAS'I YENEMEZ"

Brik, "İsrail ordusunun şu anda Hamas'ı yenme kapasitesi yok. Bu yüzden Gazze'deki tüm bu yıkım zafer izlenimi yaratmaya yönelik. Bu izlenim, siyasi ve askeri liderlerin halkı yanıltmasıyla güçleniyor." ifadelerine yer verdi.

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Siyonistler Gazze’de çıkmaza girdi: İsrail halkı kandırılıyor! ‘Ordu Hamas’ı yenemez!’

İSRAİL'İN GAZZE BAŞARISIZLIĞI

"Hamas mensuplarının yeraltındaki binlerce tünelde gizlendiklerini, çoğunlukla gece gruplar halinde tünellerden çıkıp mayınlar ve tuzaklar yerleştirdiklerini, ardından tekrar tünellere döndüklerini" ileri süren Brik, "Bir buçuk yıl boyunca Gazze'deki tünellerin yüzde 10'undan daha azının patlatıldığını" belirtti.

Siyonistler Gazze’de çıkmaza girdi: İsrail halkı kandırılıyor! ‘Ordu Hamas’ı yenemez!’

FİLİSTİNLİ GRUP GÜCÜNÜ KORUYOR

İsrail ordusunun Hamas'ı yenme kapasitesinin olmadığını vurgulayan Brik, ayrıca, Hamas'ın askeri gücünün İsrail'in açıkladığından çok daha az zarara uğradığını ve şu anda eski gücüne döndüğünü ifade etti.

Siyonistler Gazze’de çıkmaza girdi: İsrail halkı kandırılıyor! ‘Ordu Hamas’ı yenemez!’

"GENELKURMAY BAŞKANI KENDİNİ ZOR DURUMA SOKTU"

Brik, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hamas'ı yenebileceğini söyleyerek kendisini zor bir duruma soktuğunu belirtti.