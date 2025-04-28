Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
10:04
Siyonistler Gazze’de çıkmaza girdi: İsrail halkı kandırılıyor! ‘Ordu Hamas’ı yenemez!’
İsrail, sıklıkla Gazze'de Hamas'ı yenip Filistin direnişini kıracaklarını iddia ediyor. Bölgede bu amaçla çeşitli askeri operasyonlara girişen Tel Aviv, şu ana kadar kayda değer bir başarı elde edemedi. Bu durum Siyonist orduda çatlaklara neden oldu. Emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, açık açık İsrail ordusunun Hamas'ı yenemediği, Gazze'deki yıkımın sahte bir zafer izlenimi vermek için yapıldığını bildirdi.