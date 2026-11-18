ENKAZLARA ÖLÜM KUTULARI BIRAKIYORLAR

Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, son günlerde Filistinlilere ait ev ve binaları yıkmak amacıyla patlayıcı yüklü kutular kullanıyor. İsrail, İHA'larının taşıdığı patlayıcı kutuları evlerin çatılarına bırakıp patlatıyor.

GİDEN DE GELEN DE AYNI ZİHNİYETTE

Gazze soykırımı boyunca İsrail'de çok sayıda üst düzey siyasetçi Filistinlilere karşı "insanlığa karşı suç sayılan" sözler sarf etti. Ülkede 27 Ekim'de yapılan genel seçimin ardından ise yeni bir hükümet kurma süreci işliyor. İsrail'de hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Yaşar Partisi milletvekili Matan Kahana da daha önce "Gazzelileri trenle sürmek için bir tuş olsaydı ona basardım" demişti.

YAHUDİ DİN ADAMLARI NEFRET SAÇIYOR

İsrailli din adamlarının da ağızlarından sürekli nefret akıyor. Daha önce İsrailli haham ve siyasi lider Meir Mazuz, "İnsanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze'ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz" demişti. İsrail Baş Hahamı David Yosef, Filistin halkının yok edilmeleri gerektiğini belirtti.

DERS ZİLİNİ BEKLERKEN İSRAİL ATEŞİYLE VURULDU

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde 12 yaşındaki Filistinli çocuk Tamer el- Ahras, okulunda ders zilinin çalmasını beklediği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşin hedefi oldu. Tamer karnından yaralanırken, saldırı, yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı bölgede eğitim gören öğrenciler, öğretmenler ve aileler arasında büyük bir panik ve endişeye neden oldu. Soykırımcı İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ise 6 Filistinli hayatını kaybetti.

TÜRKİYE MAZLUMLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

İsrail'in saldırıları nedeniyle altyapının büyük ölçüde tahrip olduğu Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu binlerce çadır kullanılamaz hale geldi. Sadakataşı Derneği, Gazze'de selden etkilenen ailelere 800 çadır, branda ve 600 battaniye ulaştırdı. Türkiye Diyanet Vakfı da (TDV), Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde yaşayan Filistinli ailelere ve yerinden edilenlere gıda paketi dağıttı. Gıda yardımlarından faydalanan Filistinli aileler, desteklerinden dolayı Türkiye Diyanet Vakfı'na ve Türk halkına teşekkür etti.