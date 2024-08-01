Giriş Tarihi: 01.08.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
16:00
Skandallar olimpiyatında yeni rezalet: Cinsiyet testinde başarısız olan boksör Imane Khelif kadınlar kategorisinde yarıştı!
2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde yaşanan LGBT skandalları hafızalardan silinmezken yeni bir rezalet daha yaşandı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndaki cinsiyet testinde başarısız olan Cezayirli Imane Khelif'in kadınlar kategorisinde yarışmasına Paris'te izin verildi. Imane Khelif ile müsabakaya çıkan İtalyan boksör Angela Carini mücadelenin 46. saniyesi sonrası karşılaşmadan çekildi ve gözyaşlarına boğuldu.