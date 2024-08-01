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Haberler Galeri Skandallar olimpiyatında yeni rezalet: Cinsiyet testinde başarısız olan boksör Imane Khelif kadınlar kategorisinde yarıştı!
Giriş Tarihi: 01.08.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:00

Skandallar olimpiyatında yeni rezalet: Cinsiyet testinde başarısız olan boksör Imane Khelif kadınlar kategorisinde yarıştı!

2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde yaşanan LGBT skandalları hafızalardan silinmezken yeni bir rezalet daha yaşandı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndaki cinsiyet testinde başarısız olan Cezayirli Imane Khelif'in kadınlar kategorisinde yarışmasına Paris'te izin verildi. Imane Khelif ile müsabakaya çıkan İtalyan boksör Angela Carini mücadelenin 46. saniyesi sonrası karşılaşmadan çekildi ve gözyaşlarına boğuldu.

Skandallar olimpiyatında yeni rezalet: Cinsiyet testinde başarısız olan boksör Imane Khelif kadınlar kategorisinde yarıştı!

Küresel güçlerin desteği ile fonlanan LGBT lobisi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı kirletti. Batı'nın bilinçli olarak destek verdiği sapkınlığa çocukların da alet edilmesi büyük tepki çekerken yeni bir rezalet daha yaşandı.

Skandallar olimpiyatında yeni rezalet: Cinsiyet testinde başarısız olan boksör Imane Khelif kadınlar kategorisinde yarıştı!

SKANDALLAR OLİMPİYATINDA YENİ REZALET

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında 66 kg İtalyan boksör Angela Carini, son 16 turunda cinsiyet testinde başarısız olduğu ortaya çıkan Cezayirli boksör Imane Khelif karşısında çekildi.

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Skandallar olimpiyatında yeni rezalet: Cinsiyet testinde başarısız olan boksör Imane Khelif kadınlar kategorisinde yarıştı!

YARIŞTAN ÇEKİLDİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İtalyan boksör Angela Carini, mücadelenin başlamasının ardından 46 saniye sonra mücadeleden çekilmek zorunda kaldı.

Skandallar olimpiyatında yeni rezalet: Cinsiyet testinde başarısız olan boksör Imane Khelif kadınlar kategorisinde yarıştı!

Cezayirli boksörün çeyrek finale çıkmasının ardından rakibinin elini sıkmayan İtalyan boksör, gözyaşlarına da hakim olamadı.

Skandallar olimpiyatında yeni rezalet: Cinsiyet testinde başarısız olan boksör Imane Khelif kadınlar kategorisinde yarıştı!

Maçın ardından açıklamada bulunan İtalyan boksör Angela Carini, "Hayatım boyunca bu kadar sert bir yumruk yemedim. Maç hakkındaki kararı komite verecek" dedi.

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