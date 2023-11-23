Son ana kadar katliam! Katil İsrail ateşkes başlayana kadar saldırılarına devam etti

Siyonist İsrail rejimi 4 günlük geçici ateşkesin başladığı ana kadar İsrail'i yoğun bombardımana tabi tutarak katliamlarını sürdürdü. Gazze Şeridi'ne yapılan aralıksız saldırılar sonucu 59 kişi hayatını kaybetti. İşte 47. gündeki saldırılar: İsrail ordusu, Cibaliye kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Han Yunus kentinde bulunan bir binaya hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. 6 BİN GAZZELİ ENKAZ ALTINDA Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaila, TRT Haber'e Gazze'deki duruma dair çarpıcı açıklamalarda bulundu: Enkaz altında çok fazla kişi var. 6 binden fazla kişi kayıp, bunların 1800'ü çocuk. Bu sivillere karşı açılmış bir savaş. Uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmesi ihlal ediliyor. Bu savaşta kaybeden insanlık olacak. Özellikle kadınlar ve çocuklar. Şifa Hastanesi işgal altında. Bu tarihte ilk kez oluyor. Bazı hastalar tahliye edilemediler. Çünkü durumları tahliye edilmeleri için uygun değil. Şifa Hastanesi, işgalin merkezi oldu. Bunu en sert şekilde kınıyoruz. 26 hastane hizmet dışı bırakıldı. Elimizde 1200 yatak kapasiteli 9 hastane var. Ve bu hastaneler Gazze'nin güneyinde. Şifa Hastanesi'nde anestezi, antibiyotik olmadan ameliyat yapıldı. Bu ay doğum yapacak 5 bin kadın var ve bu durum yetersizlik nedeniyle tam bir felakete dönüşecek. BABADAN ACI VEDA: RUHUMUN RUHUSUN CANIM KIZIM Gazze'nın Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan cansız bedenleri teslim alınan Gazzelilerden çoğu çocuktu. Kefenlere sarılarak yan yana defnedilen minik bedenler yürekleri dağladı. Bir babanın kızının cansız bedenini kucağına alarak 'Sen benim ruhumun ruhusun canım kızım' diye gözyaşı dökmesi 'Vicdanın nerede dünya' dedirtti. 'ANNEMİ BULUN DOYAMADIM ONA' İsrail'in Gazze'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırıları sonrası Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kucağında kardeşiyle birlikte getirilen kız çocuğunun, 'Bana annemi bulun. 8 aylık kardeşim de kayboldu. Doyamadım onlara' diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Gözleri dolan hastane görevlileri küçük kızı 'Baban hayatta' diye teselli etmeye çalıştı. 'TÜRK HALKINA VE BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİZ' Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaila kanserli hastaları Türkiye'ye transferi için Başkan Erdoğan'a, Türk devletine ve halkına teşekkür ettiğini söyleyerek, 'Türkler daima Filistinlilere destek oldular. Bunun için kalpten teşekkür ediyoruz. Bunu asla unutmayız. Türkiye'ye sahada kuracaklarıni açıkladıkları sahra hastanesi için de teşekkür ediyoruz' dedi. GÖKYÜZÜNDE SALDIRI DUMANI, YERDE KEFENE SARILMIŞ BEDENLER... İsrail, Gazze saldırılarını ateşkes açıklamalarına rağmen 47'nci günde de sürdürdü. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia bölgesinde bulunan Kamal Advan Hastanesi önünde kefene sarılmış cansız bedenler yakınları tarafından alınmayı beklerken birkaç yüz metre ötedeki bir binayı İsrail savaş uçakları yerle bir etti. Bu korkunç manzara Siyonist İsrail rejiminin insanlıktan nasibini almadığını bir kez daha gösterdi.