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Haberler Galeri Son ana kadar katliam! Katil İsrail ateşkes başlayana kadar saldırılarına devam etti
Giriş Tarihi: 23.11.2023 06:09 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 06:09

Son ana kadar katliam! Katil İsrail ateşkes başlayana kadar saldırılarına devam etti

Siyonist İsrail, Gazze'de soykırım ve etnik temizlik planını 4 günlük ateşkes başlayana kadar devam ettirdi. "Ne kadar öldürürsem o kadar iyi" diyen terör devleti yine sivillere bomba yağdırdı.

DIŞ HABERLER
KORAY TAŞDEMİR
Son ana kadar katliam! Katil İsrail ateşkes başlayana kadar saldırılarına devam etti

Siyonist İsrail rejimi 4 günlük geçici ateşkesin başladığı ana kadar İsrail'i yoğun bombardımana tabi tutarak katliamlarını sürdürdü. Gazze Şeridi'ne yapılan aralıksız saldırılar sonucu 59 kişi hayatını kaybetti. İşte 47. gündeki saldırılar:

Son ana kadar katliam! Katil İsrail ateşkes başlayana kadar saldırılarına devam etti

İsrail ordusu, Cibaliye kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir ev hedef alındı, 9 kişi saldırıda şehit oldu.

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Son ana kadar katliam! Katil İsrail ateşkes başlayana kadar saldırılarına devam etti

Han Yunus kentinde bulunan bir binaya hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Batı Şeria'da da 7 Filistinli öldürüldü. Sivillerin kullandığı Selahaddin yolu da bombalandı.

Son ana kadar katliam! Katil İsrail ateşkes başlayana kadar saldırılarına devam etti

6 BİN GAZZELİ ENKAZ ALTINDA

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaila, TRT Haber'e Gazze'deki duruma dair çarpıcı açıklamalarda bulundu:

Enkaz altında çok fazla kişi var. 6 binden fazla kişi kayıp, bunların 1800'ü çocuk. Bu sivillere karşı açılmış bir savaş. Uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmesi ihlal ediliyor. Bu savaşta kaybeden insanlık olacak. Özellikle kadınlar ve çocuklar.

Son ana kadar katliam! Katil İsrail ateşkes başlayana kadar saldırılarına devam etti

Şifa Hastanesi işgal altında. Bu tarihte ilk kez oluyor. Bazı hastalar tahliye edilemediler. Çünkü durumları tahliye edilmeleri için uygun değil. Şifa Hastanesi, işgalin merkezi oldu. Bunu en sert şekilde kınıyoruz. 26 hastane hizmet dışı bırakıldı. Elimizde 1200 yatak kapasiteli 9 hastane var. Ve bu hastaneler Gazze'nin güneyinde.

Şifa Hastanesi'nde anestezi, antibiyotik olmadan ameliyat yapıldı. Bu ay doğum yapacak 5 bin kadın var ve bu durum yetersizlik nedeniyle tam bir felakete dönüşecek.

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