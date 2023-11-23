Son ana kadar katliam! Katil İsrail ateşkes başlayana kadar saldırılarına devam etti

Şifa Hastanesi işgal altında. Bu tarihte ilk kez oluyor. Bazı hastalar tahliye edilemediler. Çünkü durumları tahliye edilmeleri için uygun değil. Şifa Hastanesi, işgalin merkezi oldu. Bunu en sert şekilde kınıyoruz. 26 hastane hizmet dışı bırakıldı. Elimizde 1200 yatak kapasiteli 9 hastane var. Ve bu hastaneler Gazze'nin güneyinde.

Şifa Hastanesi'nde anestezi, antibiyotik olmadan ameliyat yapıldı. Bu ay doğum yapacak 5 bin kadın var ve bu durum yetersizlik nedeniyle tam bir felakete dönüşecek.