HaberlerGaleriSon dakika! ABD Başkanı Trump'tan corona virüsü ile ilgili kritik açıklama! Kanıt gördüm...
Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan corona virüsü ile ilgili kritik açıklama! Kanıt gördüm...
Corona virüsü tüm dünyada etkilerini yoğun bir şekilde göstermeye devam ederken, salgının merkez üssü haline gelen ABD'de Başkan Trump'tan çok kritik bir son dakika açıklaması geldi. Trump virüsün laboratuvar ortamında hazırlanarak ortaya çıktığını yineledi ve elinde elinde kanıt olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün nereden çıktığının kesin olarak belirlenebilmesi için Çin'e, dışarıdan uzmanların gelerek laboratuvara girmesine izin vermesi çağrısı yapmıştı. Ortaya atılan bu iddialar üzerine, Çin yetkilileri söz konusu söylemlerin 'asılsız' olduğunu belirtmişti. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...