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Haberler Galeri Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan corona virüsü ile ilgili kritik açıklama! Kanıt gördüm...

Son dakika! Başkanı Trump'tan virüsü ile ilgili kritik açıklama! Kanıt gördüm...

virüsü tüm dünyada etkilerini yoğun bir şekilde göstermeye devam ederken, salgının merkez üssü haline gelen 'de Başkan Trump'tan çok kritik bir son dakika açıklaması geldi. Trump virüsün laboratuvar ortamında hazırlanarak ortaya çıktığını yineledi ve elinde elinde kanıt olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün nereden çıktığının kesin olarak belirlenebilmesi için 'e, dışarıdan uzmanların gelerek laboratuvara girmesine izin vermesi çağrısı yapmıştı. Ortaya atılan bu iddialar üzerine, Çin yetkilileri söz konusu söylemlerin 'asılsız' olduğunu belirtmişti. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 01.05.2020 07:22 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 07:29
Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan corona virüsü ile ilgili kritik açıklama! Kanıt gördüm...

Son dakika haber: Başkanı Trump, virüsün 'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıkladı.

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan corona virüsü ile ilgili kritik açıklama! Kanıt gördüm...

Trump, Beyaz Saray'da "yaşlıların korunması" konusunda düzenlenen panelde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan corona virüsü ile ilgili kritik açıklama! Kanıt gördüm...

Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olduğu iddialarına ilişkin Trump'a, "Vuhan Viroloje Enstitüsünün virüsün kaynağı olduğuna dair size yüksek derecede güven veren bir kanıt gördünüz mü?" şeklindeki soruya, "Evet gördüm." diye yanıt verdi.

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan corona virüsü ile ilgili kritik açıklama! Kanıt gördüm...

Gazetecilerin bu konudaki sorularında ısrar etmesi üzerine Trump, " bunu kasıtlı olarak ya da yanlışlıkla yapmış olursa olsun araştırmacılarımız bu konuda çalışıyor. Size şu anda daha fazlasını söyleyemem." diye konuştu.

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan corona virüsü ile ilgili kritik açıklama! Kanıt gördüm...

TRUMP'TAN ÜLKEDEKİ YAŞLILAR İÇİN "VİRÜSTEN KORUMA" ADIMI

Başkanı Donald Trump, özellikle bakımevlerinde kalan yaşlıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı korunması için bir Başkanlık bildirisi imzaladı.

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan corona virüsü ile ilgili kritik açıklama! Kanıt gördüm...

Trump, söz konusu adımı Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikle duyurdu.

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan corona virüsü ile ilgili kritik açıklama! Kanıt gördüm...

Başkanlık bildirisi kapsamında, ülke genelindeki 15 bin 400 bakımevine maske, eldiven gibi kişisel koruma ekipmanı gönderilirken, bakımevlerinin denetlenmesi için eyaletlere 81 milyon dolarlık fon sağlanacak.

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