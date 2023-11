Giriş Tarihi: 05.11.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 10:21

Son dakika |ABD Orta Doğu’da ne istiyor? ABD'den İsrail'e yeni taktik: Gönderdiği mühimmat değişti!

SON DAKİKA HABERİ | Tam 30 gündür işgalci İsrail'in Gazze'de soykırım yapması için her türlü desteği veren ABD'den yeni bir çıkış geldi. The New York Times'da yer alan habere göre, ABD İsrail'e katliam için yeni taktikler verdi. ABD'nin İsrail'e gönderdiği mühimmatlarda da değişikliğe gidildi.