Giriş Tarihi: 01.02.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
10:50
Son dakika: ABD'de büyük kaos! Uçak, AVM'nin yanına düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
SON DAKİKA HABERİ: ABD, 67 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının şokunu atlatamadan yeni bir uçak kazası ile sarsıldı. Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan kalkan ambulans uçak kısa süre içinde AVM yakınlarında bir bölgeye düştü. Şiddetli patlamanın yaşandığı kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Yetkililer, 'Bölgeden uzak durun' çağrıları yapıyor.