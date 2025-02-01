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Haberler Galeri Son dakika: ABD'de büyük kaos! Uçak, AVM'nin yanına düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:50

Son dakika: ABD'de büyük kaos! Uçak, AVM'nin yanına düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

SON DAKİKA HABERİ: ABD, 67 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının şokunu atlatamadan yeni bir uçak kazası ile sarsıldı. Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan kalkan ambulans uçak kısa süre içinde AVM yakınlarında bir bölgeye düştü. Şiddetli patlamanın yaşandığı kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Yetkililer, 'Bölgeden uzak durun' çağrıları yapıyor.

Son dakika: ABD’de büyük kaos! Uçak, AVM’nin yanına düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

ABD'de bir uçak kazası daha meydana geldi. Philadelpia'dan kalkan ambulans uçak, kalkış sırasında yerleşim yerine düştü. Uçakta 6 kişinin olduğu, düştüğü yerde de çok sayıda kişinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı oldğu bilgisi paylaşılıyor.

Son dakika: ABD’de büyük kaos! Uçak, AVM’nin yanına düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

KALKIŞTAN 30 SANİYE SONRA DÜŞTÜ

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan saat 18.06'da havalanan ve Missouri eyaletindeki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na giden Learjet 55 tipi bir uçak kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra, 487 metre yükseklikte radardan kayboldu.

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Son dakika: ABD’de büyük kaos! Uçak, AVM’nin yanına düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

YERLEŞİM YERİNE DÜŞTÜ

Kısa süre sonra Philadelphia şehrinde bulunan bir yerleşim bölgesine düşen uçak bölgede yangınlara neden olurken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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Son dakika: ABD’de büyük kaos! Uçak, AVM’nin yanına düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

MİSSOURİ'YE GİDİYORDU

Kazada çok sayıda can kaybı ve yaralanan olduğu belirtiliyor. Ancak yetkililer henüz sayı vermiyor. Uçağın düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Bölge itfaiyesi ihbar üzerine yangına müdahale etti. Eyalet polisi ise kaza bölgesindeki vatandaşları tahliye ederek bölgeye yaklaşılmaması uyarı yaptı.

Özel uçağın kuzeydoğu Philadelphia havalimanından kalktığı ve rotasının Missouri olduğu belirtiliyor. Düşme nedeni ise henüz açıklanmadı.

Son dakika: ABD’de büyük kaos! Uçak, AVM’nin yanına düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

FEDERAL HAVACILIK İDARESİ'NDE AÇIKLAMA

Federal Havacılık İdaresi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Learjet 55, 31 Ocak Cuma günü yerel saatle akşam 6.30 civarında, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan ayrıldıktan sonra düştü. Uçakta 6 kişi vardı. Uçak, Missouri'deki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na gidiyordu." ifadeleri kullanıldı.

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