Son dakika: ABD’de büyük kaos! Uçak, AVM’nin yanına düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

MİSSOURİ'YE GİDİYORDU

Kazada çok sayıda can kaybı ve yaralanan olduğu belirtiliyor. Ancak yetkililer henüz sayı vermiyor. Uçağın düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Bölge itfaiyesi ihbar üzerine yangına müdahale etti. Eyalet polisi ise kaza bölgesindeki vatandaşları tahliye ederek bölgeye yaklaşılmaması uyarı yaptı.

Özel uçağın kuzeydoğu Philadelphia havalimanından kalktığı ve rotasının Missouri olduğu belirtiliyor. Düşme nedeni ise henüz açıklanmadı.