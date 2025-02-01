ABD'de ikinci uçak faciası: Ambulans uçak yere çakıldı! Patlama anı ortaya çıktı | Video
ABD'nin Philadelphia kentinde Meksika'ya hasta taşıyan ambulans uçak yerleşim merkezine çakıldı. Uçak yere düşünce büyük bir alev topu etrafı sardı. Yetkililer yurttaşları olay yerinden uzak durması gerektiğini belirtti.
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