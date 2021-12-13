ABD'de başta Kentucky olmak üzere Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler adeta felaketi yaşadı. Yaşanan kasırga dehşetinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin ise hala kayıp olduğu açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarına katılanlar bu saatten sonra hayatta kalan birini bulmanın 'mucize olacağını ifade ederken sağ kalanlar dehşet anlarını anlattı. "Tek duyabildiğimiz çığlıklardı"