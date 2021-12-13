ABD son 130 yılın en ölümcül kasırga dehşetini yaşadı. Edinilen son dakika bilgiye göre, 6 eyaleti yerle bir eden kasırgada ölü sayısı 100'ü geçti. ABD medyası can kaybından endişe duyulduğunu bildirirken Kentucky Valisi Andy Beshear, "hortumun ilerlediği çizgideki hiçbir şey ayakta değil" dedi. Yıkımdan sonra kurtarma çalışmaları devam etse de hayatta kalanları bulmanın artık bir mucize olduğu ifade edildi. Felaketin ardından yaşananları anlatanlar dehşeti gözler önüne serdi: 'Tek duyabildiğimiz çığlıklardı'