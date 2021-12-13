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Haberler Galeri Son dakika | ABD'de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı
Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 11:42

Son dakika | ABD'de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

ABD son 130 yılın en ölümcül kasırga dehşetini yaşadı. Edinilen son dakika bilgiye göre, 6 eyaleti yerle bir eden kasırgada ölü sayısı 100'ü geçti. ABD medyası can kaybından endişe duyulduğunu bildirirken Kentucky Valisi Andy Beshear, "hortumun ilerlediği çizgideki hiçbir şey ayakta değil" dedi. Yıkımdan sonra kurtarma çalışmaları devam etse de hayatta kalanları bulmanın artık bir mucize olduğu ifade edildi. Felaketin ardından yaşananları anlatanlar dehşeti gözler önüne serdi: 'Tek duyabildiğimiz çığlıklardı'

ABD’de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

ABD'de başta Kentucky olmak üzere Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler adeta felaketi yaşadı. Yaşanan kasırga dehşetinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin ise hala kayıp olduğu açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarına katılanlar bu saatten sonra hayatta kalan birini bulmanın 'mucize olacağını ifade ederken sağ kalanlar dehşet anlarını anlattı. "Tek duyabildiğimiz çığlıklardı"

ABD’de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

ABD'de Kentucky başta olmak üzere en az 30 hortumun vurduğu 6 eyalette arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan felaketin merkez üssü olarak nitelendirilen Mayfield kasabasındakiler yaşadıkları anları anlattıları.

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ABD’de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

Arama kurtarma çalışmaları, hortum nedeniyle çatısı çöken bir mum fabrikasına odaklanmış durumda. Fabrikada 110 kişinin çalıştığı ancak şu ana kadar 40 kişinin kurtarılabildiği belirtildi.

ABD’de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

DUYABİLDİĞİM TEK ŞEY ÇIĞLIKLARDI

Fabrilkada çalışanlar dehlet anlarını şu sözlerle anlattı: Yöneticiler insanları bir tuvalette ve sığınağın altında sıraya dizip, çökmeden önce 15 dakika kaldıklarını söyledi. Dehşet anlarında tek duyabildiğinin çığlıklar olduğunu ifade etti.

ABD’de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

BAŞLARINA KOVA GEÇİREREK KENDİLERİNİ KORUDULAR

Fabrikadaki çalışanlardan birinin başını beş galonluk kova ile koruduğunu ve yıkılan duvarların arasından çıkmayı başardığı söylenenler arasında.

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