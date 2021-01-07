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Haberler Galeri SON DAKİKA | ABD'de sokaklar karıştı! Donald Trump destekçileri Washington'da Kongre binasını bastı! İşte ABD'deki son durum gelişmeleri

SON DAKİKA | 'de sokaklar karıştı! destekçileri 'da Kongre binasını bastı! İşte ABD'deki son durum gelişmeleri

'den son dakika haberleri... 'nde 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumu sırasında ortalık karıştı! 'da 'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. ABD'nin başkenti Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dışişleri Bakanlığından ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yapıldı ve olayların endişeyle takip edildiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump Ulusal Muhafızlara, Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri yönünde talimat verdi. ABD Kongresinde, ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada silahla yaralanan kadın yaşamını yitirdi. New York Times tarafından geçilen son dakika haberinde, Cumhuriyetçi Parti Genel Merkezi'nde bomba bulunduğu ve patlayıcının güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildiği belirtildi. İşte, ABD'den son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 07:02 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 07:04
ABD'den son dakika haberleri: ABD'de tansiyon en üst seviyede! Donald Trump destekçileri Washington'da Kongre binasını bastı! İşte ABD son durum gelişmeleri

ABD'den son dakika haberleri: ABD'de tansiyon en üst seviyede! Donald Trump destekçileri Washington'da Kongre binasını bastı! İşte ABD son durum gelişmeleri

Tarihi bir kaosun eşiğinde olan 'nden son dakika haberleri art arda geliyor. 'nin başkenti 'da 'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Kongre binasının basılmasının ardından ise olaylar tümüyle kontrolden çıktı. ABD'de yaşanan son dakika gelişmelerini ve haberlerini anbean sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İşte, ABD'de yaşanan olaylar hakkında son durum bilgileri...

ABD'den son dakika haberleri: ABD'de tansiyon en üst seviyede! Donald Trump destekçileri Washington'da Kongre binasını bastı! İşte ABD son durum gelişmeleri

ABD'den son dakika haberleri: ABD'de tansiyon en üst seviyede! Donald Trump destekçileri Washington'da Kongre binasını bastı! İşte ABD son durum gelişmeleri

'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.

ABD'de Trump destekçileri ile polis arasında arbede | Video

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ABD'den son dakika haberleri: ABD'de tansiyon en üst seviyede! Donald Trump destekçileri Washington'da Kongre binasını bastı! İşte ABD son durum gelişmeleri

ABD'den son dakika haberleri: ABD'de tansiyon en üst seviyede! Donald Trump destekçileri Washington'da Kongre binasını bastı! İşte ABD son durum gelişmeleri

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

ABD'den son dakika haberleri: ABD'de tansiyon en üst seviyede! Donald Trump destekçileri Washington'da Kongre binasını bastı! İşte ABD son durum gelişmeleri

ABD'den son dakika haberleri: ABD'de tansiyon en üst seviyede! Donald Trump destekçileri Washington'da Kongre binasını bastı! İşte ABD son durum gelişmeleri

MİKE PENCE, GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ÇIKARILDI

Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

ABD'den son dakika haberleri: ABD'de tansiyon en üst seviyede! Donald Trump destekçileri Washington'da Kongre binasını bastı! İşte ABD son durum gelişmeleri

ABD'den son dakika haberleri: ABD'de tansiyon en üst seviyede! Donald Trump destekçileri Washington'da Kongre binasını bastı! İşte ABD son durum gelişmeleri

SENATO BAŞKANI BİNADAN ÇIKARILDI

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

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