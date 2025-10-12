SON DAKİKA | ABD’de suikast alarmı! Başkan Donald Trump’a sniper çemberi: Rekor seviyede tehdit var

Son dakika haberi: Gazze'de ateşkese varıldı ama süreç hiç de kolay olmadı... 2 yıldır süren katliamların durdurulması için Türkiye ve ABD yoğun çaba sarf etti. Beyaz Saray tarafında odak noktası hiç şüphesiz Başkan Donald Trump oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'git-gelli' ilişkisi sonrası ateşkeste bu denli ısrarcı olmasının arkasında çok sayıda soru işareti var, ancak ABD kamuoyunda bir süredir farklı bir konu daha tartışılıyor.



