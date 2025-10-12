Giriş Tarihi: 12.10.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 07:35
SON DAKİKA | ABD'de suikast alarmı! Başkan Donald Trump'a sniper çemberi: Rekor seviyede tehdit var
Son dakika haberi: ABD'de, geçmişte yaşanan karanlık suikast dönemi geri mi geliyor korkusu yaşanıyor. En çok panik de Trump'ın destekçilerinde var. Bunun nedeni sıkı bir Trump'çının öldürülmesi... Bir gruba göre suikastların arkasında İsrail olabilir. Mossad ajanlarının Beyaz Saray'ı kontrol için kan dökmeyi bile göze alabileceğine dikkat çekiliyor. Trump'ın etrafında hiç olmadığı kadar bir güvenlik duvarı oluşturuldu.