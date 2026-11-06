SON DAKİKA! ABD’den İran’a yeni saldırı hazırlığı mı? Trump ve Pete Hegseth’ten peş peşe mesajlar...

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Görevden alınması için özellikle Demokratların attığı azil adımlarını "siyasi tiyatro" olarak nitelendiren Hegseth, "Bana saldırıyorlar, bize saldırıyorlar, çünkü biz etkiliyiz. Bu işe yaramayacak. Geri adım atmayacağız." dedi.

Hegseth, Demokratların daha önce Trump'a yönelik de iki kez azil süreci yürüttüğünü ve Demokratların siyasi soruşturmaları rakiplerine karşı kullandığını söyleyerek, "Başkan Trump'a karşı işe yaramadı, bana karşı da işe yaramayacak." ifadesini kullandı.

TRUMP: İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "İran'ın arabulucular tarafından sunulan ve nükleer programının geleceğini şekillendirebilecek bir dizi teklifi incelediğine dair haberler var. ABD bunun içinde yer alıyor mu?" sorusuna, "Bizim onayımız olmadan hiçbir şey yapmıyorlar. Size ne dediğimi hatırlıyor musunuz? İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Neyi incelediklerinin hiçbir önemi yok. Nükleer silaha sahip olamayacaklar. Bunu onlar da biliyor, ben de biliyorum" cevabını verdi.