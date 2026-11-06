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Giriş Tarihi: 06.11.2026 11:52 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 11:53

SON DAKİKA! ABD'den İran'a yeni saldırı hazırlığı mı? Trump ve Pete Hegseth'ten peş peşe mesajlar...

Son dakika haberi: ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratlara karşı yenilgi alan Donald Trump ve yönetiminin seçimlerin ardından İran'a saldırı hazırlığı ihtimallerinin arttığı dünya basınında öne çıkarken, Donald Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Tahran'dan yönetiminden peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın ABD'ye nükleer konusunda Katar aracılığıyla bir teklif gönderdiğini, teklifin, Washington'un Tahran'ın 7 talebini karşılamasının ardından görüşüleceğini belirtti.

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SON DAKİKA! ABD’den İran’a yeni saldırı hazırlığı mı? Trump ve Pete Hegseth’ten peş peşe mesajlar...

Son dakika... İngiliz Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın ABD'ye nükleer konuda Katar aracılığıyla bir teklif gönderdiğini, teklifin, Washington'un Tahran'ın 7 talebini karşılamasının ardından görüşüleceğini belirtti.

SON DAKİKA! ABD’den İran’a yeni saldırı hazırlığı mı? Trump ve Pete Hegseth’ten peş peşe mesajlar...

ABD ile İran arasında arabulucular üzerinden mesaj alışverişi sürüyor. Reuters haber ajansının İranlı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran, ABD'ye anlaşmazlık yaşanan nükleer konusuna ilişkin ABD'ye Katar aracılığıyla bir teklif gönderdi.

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SON DAKİKA! ABD’den İran’a yeni saldırı hazırlığı mı? Trump ve Pete Hegseth’ten peş peşe mesajlar...

İranlı yetkili bu teklifin ABD'nin İran'ın daha önce sunduğu 7 talebini karşılamasının ardından görüşüleceğini ifade etti. Yetkili, ABD'nin teklifi incelediğini belirterek ancak daha fazla detay vermedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! ABD’den İran’a yeni saldırı hazırlığı mı? Trump ve Pete Hegseth’ten peş peşe mesajlar...

"7 ŞARTIMIZI YERİNE GETİRMEDİKLERİ SÜRECE NE HÜRMÜZ'Ü AÇACAĞIZ NE DE MÜZAKERE YAPACAĞIZ"

Arabulucu ülkeler, 3 Kasım Salı günü yapılan ABD ara seçimlerinden sonra savaşın yeniden alevlenebileceği endişesiyle İran ve ABD arasındaki savaşı sona erdirmek için çabalarını yoğunlaştırmıştı. Trump salı günü seçimlerden sonra muharebe operasyonlarının yeniden başlamasını ihtimal dışı bırakmazken, İran da savaşın yeniden başlaması halinde daha geniş çaplı bir misilleme yapılacağını belirtiyor.

SON DAKİKA! ABD’den İran’a yeni saldırı hazırlığı mı? Trump ve Pete Hegseth’ten peş peşe mesajlar...

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai dün Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarette, "Diplomasi konusunda ABD'lilere 7 şart sunduk. 7 şartımızı yerine getirmedikleri sürece ne Hürmüz Boğazı'nı açacağız ne de müzakere yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA! ABD’den İran’a yeni saldırı hazırlığı mı? Trump ve Pete Hegseth’ten peş peşe mesajlar...

İran'ın sunduğu 7 şart arasında ABD yaptırımlarının kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve savaş tazminatlarının ödenmesi yer alıyor. ABD ise nükleer konuların ilk müzakerelerin parçası olması gerektiğini belirtiyordu.

SON DAKİKA! ABD’den İran’a yeni saldırı hazırlığı mı? Trump ve Pete Hegseth’ten peş peşe mesajlar...

PETE HEGSETH'TEN İRAN MESAJI

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin aldığı yenilginin ardından görevden alınması için çağrılar yapılan Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri ajandasını savundu.

SON DAKİKA! ABD’den İran’a yeni saldırı hazırlığı mı? Trump ve Pete Hegseth’ten peş peşe mesajlar...

Hegseth, ara seçimlerin sonuçlarının büyük oranda belli olmasının ve kendisinin görevden alınması için çağrılar yapılmasının ardından, sosyal medya hesabından video mesaj yayımladı.

Trump'ın, Bakanlığın odağını yeniden askeri hazırlık ve muharebe kabiliyetlerine döndürdüğünü belirten Hegseth, "Önümüzdeki birkaç ay ve yıl, bakanlığımız ve cumhuriyetimiz için hayati önem taşıyor. Mesele, Başkan'ın 'Önce Amerika' gündemiyle ilgili. Mesele, bakanlığımızın 'güç yoluyla barış' gündemiyle ilgili." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! ABD’den İran’a yeni saldırı hazırlığı mı? Trump ve Pete Hegseth’ten peş peşe mesajlar...

Hegseth, Trump yönetiminin Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) programlarını ortadan kaldırdığını, başarısız bulduğu askeri liderleri görevden aldığını, küresel caydırıcılığı güçlendirdiğini ve askeri personel alımını artırdığını belirtti.

İRAN SAVAŞINI "CESUR VE TARİHİ BİR GİRİŞİM" OLARAK NİTELENDİRDİ

Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü askeri harekatı savunan Hegseth, bunu, Tahran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyeceğine inandığı "cesur ve tarihi bir girişim" olarak nitelendirdi.

Hegseth, Trump yönetiminin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamaya kararlı olduğunu ve Trump'ın liderliğinde ABD'nin askeri kapasitesini yeniden güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

SON DAKİKA! ABD’den İran’a yeni saldırı hazırlığı mı? Trump ve Pete Hegseth’ten peş peşe mesajlar...

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Görevden alınması için özellikle Demokratların attığı azil adımlarını "siyasi tiyatro" olarak nitelendiren Hegseth, "Bana saldırıyorlar, bize saldırıyorlar, çünkü biz etkiliyiz. Bu işe yaramayacak. Geri adım atmayacağız." dedi.

Hegseth, Demokratların daha önce Trump'a yönelik de iki kez azil süreci yürüttüğünü ve Demokratların siyasi soruşturmaları rakiplerine karşı kullandığını söyleyerek, "Başkan Trump'a karşı işe yaramadı, bana karşı da işe yaramayacak." ifadesini kullandı.

TRUMP: İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "İran'ın arabulucular tarafından sunulan ve nükleer programının geleceğini şekillendirebilecek bir dizi teklifi incelediğine dair haberler var. ABD bunun içinde yer alıyor mu?" sorusuna, "Bizim onayımız olmadan hiçbir şey yapmıyorlar. Size ne dediğimi hatırlıyor musunuz? İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Neyi incelediklerinin hiçbir önemi yok. Nükleer silaha sahip olamayacaklar. Bunu onlar da biliyor, ben de biliyorum" cevabını verdi.

#SON DAKİKA #DONALD TRUMP

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