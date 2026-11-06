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SON DAKİKA! ABD'den İran'a yeni saldırı hazırlığı mı? Trump ve Pete Hegseth'ten peş peşe mesajlar...
Giriş Tarihi: 06.11.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 11:53
SON DAKİKA! ABD'den İran'a yeni saldırı hazırlığı mı? Trump ve Pete Hegseth'ten peş peşe mesajlar...
Son dakika haberi: ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratlara karşı yenilgi alan Donald Trump ve yönetiminin seçimlerin ardından İran'a saldırı hazırlığı ihtimallerinin arttığı dünya basınında öne çıkarken, Donald Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Tahran'dan yönetiminden peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın ABD'ye nükleer konusunda Katar aracılığıyla bir teklif gönderdiğini, teklifin, Washington'un Tahran'ın 7 talebini karşılamasının ardından görüşüleceğini belirtti.