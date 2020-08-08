SON DAKİKA

Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada corona virüsü ile mücadele tüm hızıyla devam ederken salgına karşı aşı geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Bilim insanları her geçen gün virüse dair yeni araştırmalar ortaya koyarken son olarak gelen açıklama ABD'de endişeye yol açtı. Araştırmalar sonucunda corona virüsü aşısı bulunsa dahi yüzde 42'lik nüfusun obezite rahatsızlığına sahip olduğu ülkede aşının işe yaramamasından endişe duyuluyor. İşte bilim insanlarından gelen son dakika corona virüsü aşısı ile ilgili araştırma detayları…