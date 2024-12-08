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Haberler Galeri SON DAKİKA | Beşşar Esad Moskova'da! Rusya Esad ve ailesine sığınma hakkı verdi
Giriş Tarihi: 08.12.2024 21:15 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:20

SON DAKİKA | Beşşar Esad Moskova'da! Rusya Esad ve ailesine sığınma hakkı verdi

Son dakika haberi: Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi 2011 yılında başlayan halk hareketlerinin ardından 13 yıl sonra çöktü. Esad ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi. Gelen son dakika bilgisine göre ise devrik lider Esad'ın Moskova'ya gittiği öğrenildi. Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre; Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı verdi.

SON DAKİKA | Beşşar Esad Moskova’da! Rusya Esad ve ailesine sığınma hakkı verdi

Son dakika haberi... Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşşar Esad'ın nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüşürken, Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.

SON DAKİKA | Beşşar Esad Moskova’da! Rusya Esad ve ailesine sığınma hakkı verdi

Esad rejimi, başkent Şam'da kontrolü kaybedip rejim karşıtı gruplar kent merkezine girmeye başlarken, Esad'in bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme oturdu.

BAŞINA 10 MİLYON DOLAR KONDU

Öte yandan; Muhalifler Suriye'yi terk ettiği iddia edilen Esad'ın yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon dolar verecek.

SON DAKİKA: ESED VE AİLESİ MOSKOVA'YA ULAŞTI!

Son dakika haberi: Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi 2011 yılında başlayan halk hareketlerinin ardından 13 yıl sonra çöktü. Esad ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi. Gelen son dakika bilgisine göre ise devrik lider Esad'ın Moskova'ya gittiği öğrenildi. Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre; Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı verdi.
Rus haber ajansı TASS Kremlin'den bir kaynağa dayandırarak "Eski Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve ailesi Moskova'da" haberi geçti. Esad ve ailesinin Rusya'dan sığınma hakkı aldığı belirtildi. Haberde şu ifadeler yer aldı: "Kremlin'den TASS'a konuşan bir kaynak 'Esad ve aile üyeleri Moskova'ya vardı. Rusya, insani gerekçelerle sığınma hakkı verdi' bilgisi verdi."

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SON DAKİKA | Beşşar Esad Moskova’da! Rusya Esad ve ailesine sığınma hakkı verdi

RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in görevden ayrılma kararı alarak ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye'deki durumun "dramatik ve endişe verici" olduğu savunulan açıklamada, "Esed ve silahlı çatışmaya katılan güçler arasında müzakerelerin yapıldığı" iddia edildi.

SON DAKİKA | Beşşar Esad Moskova’da! Rusya Esad ve ailesine sığınma hakkı verdi

Açıklamada, "Müzakereler sonucunda Esed, iktidarı barış yoluyla devretme talimatını vererek, görevden ayrılma kararı aldı ve ülkeyi terk etti. Rusya, bu müzakerelerde yer almadı." ifadelerine yer verildi.

Rus tarafının Suriye'deki tüm muhalif güçlerle temas halinde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte tüm ilgili tarafları, şiddete başvurmaktan vazgeçmeye ve tüm sorunları siyasi yolla çözmeye çağırıyoruz. Bu bağlamda Rusya, Suriye'deki tüm muhalif güçlerle etkileşimde. Suriye'deki tüm etnik ve dini güçlerin görüşlerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) oybirliğiyle kabul ettiği 2254 sayılı kararı bağlamında kapsayıcı siyasi sürecin tesis edilmesine yönelik çabaları destekliyoruz."

Suriye'deki Rus askeri üslerinin "yüksek hazırlık durumunda" bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu üslerin güvenliğine yönelik ciddi tehdidin olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'deki Rus vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

SON DAKİKA | Beşşar Esad Moskova’da! Rusya Esad ve ailesine sığınma hakkı verdi

ŞAM'DAN KALKTI: İZİ KAYBOLDU!

İnternetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esad'ı taşıdığı iddia edildi.

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