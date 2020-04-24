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Son dakika bilgileri: güzeli eski mesleğine döndü! Korkunç Corona virüs gerçeğini anlattı

Son dakika Corona virüs haberleri..., Avrupa'ya ciddi şekilde yayılan Koronavirüsün en fazla zarar verdiği ülkelerin başında geliyor. Ülkede sağlık sisteminin büyük alarm verdiği bilgisi haber kaynaklarına düşüyor. Öte yanndan İngiltere'nin güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee ülkede ölümlerinin arttığı bu dönemde eski mesleği doktorluğa döndü. Mukherjee'nin mesleğinin aslında modellik olmadığını öğrenenler geçtiğimiz yıl büyük şaşkınlık yaşamıştı. Asıl mesleği doktorluk olan Mukherjee, takdir toplayan bir davranış gerçekleştirdi ve corona virüs hastalarına yardım edebilmek için doktorluğa döndü. Genç doktor, çalıştığı hastanedeki durumu Sky News'a anlattı. Mukherjee, ülkedeki sağlık sistemi ve kötü yönetilen sürecin ağır sonuçlarını da tüm çıplaklığıyla ifade etti.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 07:38 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 07:57
Son dakika bilgileri: İngiltere güzeli eski mesleğine döndü! Korkunç Corona virüs gerçeğini anlattı

'yi sarsan açıklamala! Asıl mesleği doktorluk olan İngiltere'nin güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee ülkede takdir toplayan bir davranış gerçekleştirdi ve corona virüs hastalarına yardım edebilmek için doktorluğa döndü.

Son dakika bilgileri: İngiltere güzeli eski mesleğine döndü! Korkunç Corona virüs gerçeğini anlattı

Genç doktor, çalıştığı hastanedeki ve ülkedeki durumu gözler önüne serdi.

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Son dakika bilgileri: İngiltere güzeli eski mesleğine döndü! Korkunç Corona virüs gerçeğini anlattı

ÜLKESİNİ TEMSİL ETMİŞTİ

Bhasha Mukherjee, bundan birkaç ay önce Londra'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkesini temsil ettmişti. Herkes kraliçenin hayatını modellik yaparak kazandığını düşünüyordu.

Son dakika bilgileri: İngiltere güzeli eski mesleğine döndü! Korkunç Corona virüs gerçeğini anlattı

'nin Derby kentinde yaşayan Bhasha Mukherjee, 2 Ağustos'ta güzenlenen Miss England yarışmasında İngiltere'nin en güzel kızı seçilmişti. 24 yaşındaki İngiltere Güzeli, yarışmadan kısa süre sonra ise doktorluk mesleğine başlamıştı.

Son dakika bilgileri: İngiltere güzeli eski mesleğine döndü! Korkunç Corona virüs gerçeğini anlattı

GÖNLÜNDEKİ MESLEK DOKTORLUK

Hindistan asıllı bir İngiliz olan Bhasha Mukherjee, Güzellik Kraliçesi seçildiğinde dünyalar onun olmuştu. Ancak kraliçenin gönlünde yatan asıl meslek doktorluk.

Son dakika bilgileri: İngiltere güzeli eski mesleğine döndü! Korkunç Corona virüs gerçeğini anlattı

Bhasha Mukherjee, corona virüsü nedeniyle yakınlarını ziyaret için gittiği Hindistan'da mahsur kalmıştı. Hindistan Başbakanı Modi'nin uçuşları iptal etme kararından sonra 'ye dönemeyen kraliçe, ülkesine dönüp zor günlerde hastanede yardımcı olmak istiyordu.

Son dakika bilgileri: İngiltere güzeli eski mesleğine döndü! Korkunç Corona virüs gerçeğini anlattı

24 yaşındaki Bhasha Mukherjee, bu olaylar patlak vermeden önce Lincolnshire'daki Pilgrim Hastanesi'nde görev yapıyordu. Ailesi ile birlikte Kolkata'da karantinada kalan Bhasha Mukherjee, 'ye döndü.

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