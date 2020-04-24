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Son dakika bilgileri: İngiltere güzeli eski mesleğine döndü! Korkunç Corona virüs gerçeğini anlattı
Son dakika Corona virüs haberleri...İngiltere, Avrupa'ya ciddi şekilde yayılan Koronavirüsün en fazla zarar verdiği ülkelerin başında geliyor. Ülkede sağlık sisteminin büyük alarm verdiği bilgisi haber kaynaklarına düşüyor. Öte yanndan İngiltere'nin güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee ülkede Koronavirüs ölümlerinin arttığı bu dönemde eski mesleği doktorluğa döndü. Mukherjee'nin mesleğinin aslında modellik olmadığını öğrenenler geçtiğimiz yıl büyük şaşkınlık yaşamıştı. Asıl mesleği doktorluk olan Mukherjee, takdir toplayan bir davranış gerçekleştirdi ve corona virüs hastalarına yardım edebilmek için doktorluğa döndü. Genç doktor, çalıştığı hastanedeki durumu Sky News'a anlattı. Mukherjee, ülkedeki sağlık sistemi ve kötü yönetilen sürecin ağır sonuçlarını da tüm çıplaklığıyla ifade etti.
Giriş Tarihi: 24.04.2020
07:38
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
07:57
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