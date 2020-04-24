Son dakika... Coronavirüste insan üzerinde ilk aşı denemesi yapıldı

"ELEKTRONİK GÜNLÜKLERE NASIL HİSSETTİKLERİNİ YAZACAKLAR"

Klinik deneylerde, gönüllülerin yarısına ChAdOx1 nCoV-19 aşısı diğer yarısına da kontrol amaçlı 2015 yılından beri İngiltere'de kullanılan 'MenACWY' menenjit aşısı yapılacak. Her iki grup da kendilerine hangi tür aşının verildiğini bilmeyecek. Gönüllüler 6 ay içerisinde belli aralıklarla aşı olacak ve kendilerine verilen elektronik günlüklere nasıl hissettiklerini yazmaları istenecek. Çalışmaya başkanlık eden Profesör Sarah Gilbert, İngiliz medyasına verdiği röportajda, aşı denemelerinden yüzde 80 umutlu olduklarını söyledi. Aşının bu yılsonuna kadar hazır olmasını tahmin etmenin zor olduğunu belirten Gilbert, sürecin henüz çok başında olduklarını şu anda sadece klinik deneylere odaklandıklarını kaydetti. İngiltere hükümet iki üniversiteye de klinik çalışmaları için 40 milyon Sterlinlik kaynak ayırdı.