Son dakika | Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma: Ermeni provokasyonuna Azerbaycan’dan misilleme...

ERMENİSTAN AZERBAYCAN MEVZİLERİNE ATEŞ AÇTI

Ayrıca, Başarkeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus yerleşimleri istikametinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine çeşitli silahlar, havan toplarıyla yoğun ateş altına alması sonucunda Azerbaycan askerleri arasında kayıpların olduğu ve askeri altyapıya hasar verildiği vurgulandı.