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Haberler Galeri Son dakika | Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma: Ermeni provokasyonuna Azerbaycan'dan misilleme...
Giriş Tarihi: 13.09.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 11:00

Son dakika | Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma: Ermeni provokasyonuna Azerbaycan'dan misilleme...

Dağlık Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümü yaklaşırken Azerbaycan ve Ermemistan arasında bir çatışma patlak verdi. Ermenistan'ın provokasyonu sonucu dün akşam saatlerinde Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde yoğun çatışmalar yaşandı. Azerbaycan'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Bölgedeki tek saldırgan ve işgalci devlet Ermenistan Cumhuriyeti'dir" denilerek Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin askeri personel ve teçhizatının varlığının halen devam ettiği ifade edildi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı geldi. Paşinyan, 49 Ermeni askerinin öldüğünü açıkladı.

Son dakika | Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma: Ermeni provokasyonuna Azerbaycan’dan misilleme...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı provakasyonlar gerçekleştirdiği belirtti.

Son dakika | Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma: Ermeni provokasyonuna Azerbaycan’dan misilleme...

Açıklamada, bölgedeki dağlık araziden, karanlıktan ve derelerden faydalanarak Azerbaycan Ordusu birliklerinin mevzileri ile ikmal yolları arasındaki alanları farklı yönlerde mayınlamaya çalışan Ermeni askerlerinin tespit edildiği ve Azerbaycan askerlerinin müdahelesiyle çatışma çıktığı kaydedildi.

SON DAKİKA! Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma | Video

SON DAKİKA: PAŞİNYAN AÇIKLADI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamasında Azerbaycan ile girilen çatışmalarda 49 Ermeni askerinin öldüğünü açıkladı.

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Son dakika | Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma: Ermeni provokasyonuna Azerbaycan’dan misilleme...

ERMENİSTAN AZERBAYCAN MEVZİLERİNE ATEŞ AÇTI

Ayrıca, Başarkeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus yerleşimleri istikametinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine çeşitli silahlar, havan toplarıyla yoğun ateş altına alması sonucunda Azerbaycan askerleri arasında kayıpların olduğu ve askeri altyapıya hasar verildiği vurgulandı.

Son dakika | Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma: Ermeni provokasyonuna Azerbaycan’dan misilleme...

AZERBAYCAN: GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Azerbaycan Ordusunun bu yönde konuşlandırılan birimlerince, Ermeni silahlı kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve askeri çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler alındığı ve Ermenistan ordusunun kayıplar verdiği ifade edildi.

Son dakika | Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma: Ermeni provokasyonuna Azerbaycan’dan misilleme...

Çatışmalar sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.

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