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Haberler Galeri SON DAKİKA: Filistin-İsrail geriliminde dakika dakika yaşananlar! 'Savaş durumu' ilan edildi
Giriş Tarihi: 08.10.2023 19:21 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 23:01

SON DAKİKA: Filistin-İsrail geriliminde dakika dakika yaşananlar! 'Savaş durumu' ilan edildi

Son dakika haberleri... Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güney bölgelerine "Aksa Tufanı" operasyonu başlattıklarını açıkladı. Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında karşı saldırıya geçeceğini ifade eden İsrail, resmen savaş ilan etti. Yapılan açıklamada büyük askeri eyleme geçildiğinden bahsedildi. Bölgeden ve diğer ülkelerden önemli bilgiler ve açıklamalar geliyor. İşte İsrail-Filistin çatışmasından son dakika bilgileri...

SON DAKİKA: Filistin-İsrail geriliminde dakika dakika yaşananlar! ’Savaş durumu’ ilan edildi

SON DAKİKA: FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMASI!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'in güney bölgelerine "Aksa Tufanı" operasyonunu başlattı. İsrail de Aksa Tufanı'na karşılık olarak "Demir Kılıçlar" operasyonunu başlattığını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etti.

SON DAKİKA: Filistin-İsrail geriliminde dakika dakika yaşananlar! ’Savaş durumu’ ilan edildi

İşte dakika dakika yaşananlar...

22.34 ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda görüştü. Biden'ın İsrail Hükümetine ve halkına tam destek sözü verdiği aktarıldı.

21.00 İsrail saldırılarında Filistin'de can kaybı 413'e yükseldi. 2 bin 300 kişi yaralı.

20.49 İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 120 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

19.51 İsrail basını, Filistinli unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 700'e yükseldiğini duyurdu

18. 59 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail-Filistin çatışması ele alındı.

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SON DAKİKA: Filistin-İsrail geriliminde dakika dakika yaşananlar! ’Savaş durumu’ ilan edildi

İSRAİL ÖLEN ASKER SAYISINI AÇIKLADI

18.50 İsrail ordusu, Hamas'ın dün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 57'ye yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, Hamas'ın saldırılarında hayatını kaybeden 13 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

SON DAKİKA: Filistin-İsrail geriliminde dakika dakika yaşananlar! ’Savaş durumu’ ilan edildi

17:25 Filistin Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 159 binayı bombaladığı belirtildi. Ansar bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinde bulunan binaların tamamen yıkıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, saldırılarda bin 246 binanın hasar gördüğü, yaklaşık 23 bin Filistinlinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait okullara sığındığı belirtildi.

SON DAKİKA: Filistin-İsrail geriliminde dakika dakika yaşananlar! ’Savaş durumu’ ilan edildi

16:56 Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Şühada Caddesi'nde Filistinliler evlerinin üstünde bekleyen İsrail askerlerine taş ve sopa atarken, İsrail askeri kalabalığa ateş açarak karşılık verdi. Çıkan çatışmada bir anne ve çocuğu yaralandı. Filistinliler İsrail askerlerini engellemek için lastik yakarak sokaklara barikat kurdu.

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