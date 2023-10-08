Giriş Tarihi: 08.10.2023 19:21
Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
23:01
SON DAKİKA: Filistin-İsrail geriliminde dakika dakika yaşananlar! 'Savaş durumu' ilan edildi
Son dakika haberleri... Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güney bölgelerine "Aksa Tufanı" operasyonu başlattıklarını açıkladı. Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında karşı saldırıya geçeceğini ifade eden İsrail, resmen savaş ilan etti. Yapılan açıklamada büyük askeri eyleme geçildiğinden bahsedildi. Bölgeden ve diğer ülkelerden önemli bilgiler ve açıklamalar geliyor. İşte İsrail-Filistin çatışmasından son dakika bilgileri...