Son dakika | Gazze Belediye Başkanı SABAH’a konuştu: Gazze’de güvenli bölge kalmadı

Son dakika... Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir devlet terörüne imza atan siyonist İsrail, vahşetin dozunu her geçen gün artırıyor. SABAH'a konuşan ve uluslararası kamuoyuna seslenen Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj, bebeklerin öldürüldüğünü ve geleceklerinin yok edildiğine işaret etti.