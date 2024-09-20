Giriş Tarihi: 20.09.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
07:28
Son dakika | Gazze Belediye Başkanı SABAH’a konuştu: Gazze'de güvenli bölge kalmadı
Son dakika haberi: 7 Ekim'den bu yana siyonist İsrail'in zulmü altında inleyen Gazze'nin Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj, SABAH aracılığıyla bir kez daha dünya kamuoyunda seslendi. Başkan Sarraj, "Siviller özellikle hedef alınıyor. Kadınlar, bebekler ve çocuklar öldürülüyor. Gazze'nin geleceği yok ediliyor. Yeterli miktarda su mevcut değil. Güvenli bölge söz konusu değil. Gıda sıkıntısı hadsafhada. Hastaneler hizmet dışı. Su hatları kasıtlı olarak yok ediliyor. Bombalama nedeniyle, şehrin alt yapısı felç oldu. Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte ani taşkınların olması felaketin boyutunu artıracaktır" dedi.