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Haberler Galeri Son dakika | Gazze Belediye Başkanı SABAH’a konuştu: Gazze'de güvenli bölge kalmadı
Giriş Tarihi: 20.09.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 07:28

Son dakika | Gazze Belediye Başkanı SABAH’a konuştu: Gazze'de güvenli bölge kalmadı

Son dakika haberi: 7 Ekim'den bu yana siyonist İsrail'in zulmü altında inleyen Gazze'nin Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj, SABAH aracılığıyla bir kez daha dünya kamuoyunda seslendi. Başkan Sarraj, "Siviller özellikle hedef alınıyor. Kadınlar, bebekler ve çocuklar öldürülüyor. Gazze'nin geleceği yok ediliyor. Yeterli miktarda su mevcut değil. Güvenli bölge söz konusu değil. Gıda sıkıntısı hadsafhada. Hastaneler hizmet dışı. Su hatları kasıtlı olarak yok ediliyor. Bombalama nedeniyle, şehrin alt yapısı felç oldu. Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte ani taşkınların olması felaketin boyutunu artıracaktır" dedi.

HARUN SEKMEN
Son dakika | Gazze Belediye Başkanı SABAH’a konuştu: Gazze’de güvenli bölge kalmadı

Son dakika... Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir devlet terörüne imza atan siyonist İsrail, vahşetin dozunu her geçen gün artırıyor. SABAH'a konuşan ve uluslararası kamuoyuna seslenen Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj, bebeklerin öldürüldüğünü ve geleceklerinin yok edildiğine işaret etti.

Son dakika | Gazze Belediye Başkanı SABAH’a konuştu: Gazze’de güvenli bölge kalmadı

GÜVENLİ BÖLGE YOK

İnsanlık, dünya tarihinin en vahşi katılımlarından birini Gazze'de naklen izliyor. Siyonist İsrail rejimi, küçücük bir kara parçasına sığınmış milyonlarca masum Filistinliyi acımasızca katlediyor. Gazzeliler ise kendilerine yaşatılan zulme rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.

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Son dakika | Gazze Belediye Başkanı SABAH’a konuştu: Gazze’de güvenli bölge kalmadı

Gazze'nin belediye başkanı Dr. Yahya Al Sarraj, SABAH'a çok özel açıklamalarda bulundu.

Son dakika | Gazze Belediye Başkanı SABAH’a konuştu: Gazze’de güvenli bölge kalmadı

Gazze'de güvenli bölgenin olmadığını söyleyen Sarraj, "Güvenli bölge dedikleri yerleri bombalıyorlar. Bebekleri öldürüyorlar. Geleceğimizi yok ediyorlar. Çocuklar, kadınlar vahşice katlediliyor. İnsanların gidebileceği sığinabileceği bölge yok. Binaların yüzde 80'i harap oldu. Kullanılamaz vaziyette" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Gazze Belediye Başkanı SABAH’a konuştu: Gazze’de güvenli bölge kalmadı

SU VE GIDA SIKINTISI YAŞANIYOR

Temel insani maddelere ulaşımda zorluk yaşadıklarını kaydeden Başkan Sarraj, "Gazzeliler olarak gıda sıkıntısı yaşıyoruz. Temiz suya ulaşımımız yok. Hastaneler bombalandığı için hizmet veremiyor. Diğer sağlık kurumları da hizmet dışı. Gazze'de şuan sağlık hizmeti verilemiyor. "

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